Премьер-министр Японии назначил советницу по правам ЛГБТ+

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил советницу по правам ЛГБТ+. Ею стала его советница по правам женщин Масако Мори.

Также в пятницу Кисида встретился в своём офисе с представителями групп по защите прав ЛГБТ+. На встрече он извинился за высказывания своего бывшего помощника, который сказал, что "ему было бы неприятно, если бы рядом с ним жила ЛГБТ-пара". Помощника уволили.

"Мы должны стремиться к созданию общества, в котором уважается разнообразие и все его члены признают права и достоинства друг друга", – сказал Кисида.

Япония остаётся единственной страной "Группы семи", которая не признаёт однополые союзы и не имеет законодательства, запрещающего дискриминацию представителей ЛГБТ+. В 2023 году, согласно очерёдности, Япония стала председательницей "Группы семи".

Опросы жителей Японии показывают, что большинство респондентов выступают за разрешение однополых браков в стране: более 65% – по результатам февральского опроса Kyodo News, 54% – по опросу медиаорганизации NHK. Японские компании заявляют, что отсутствие закона об однополых союзах мешает им привлекать на работу талантливых людей со всего мира.

В среду, 15 февраля, посол США в Японии сообщил о своей "полной уверенности" в том, что японский парламент отразит волю общественности.