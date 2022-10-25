Президент ФРГ в ходе визита в Украину вёл переговоры, сидя в бомбоубежище

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи в Киеве выступили за расширение партнёрств между городами обеих стран. Подобные связи вносят "решающий вклад в построение и укрепление нашей общей Европы", говорится в обращении двух лидеров. Они также отметили, что такие связи посылают четкий сигнал Москве о том, что война их страны не разделит, а "ещё больше сблизит как немцев, украинцев и как европейцев".

Прибывший во вторник с заранее не объявленным визитом в Украину президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также встретился в Киеве с мэром Виталием Кличко.

Как передаёт dpa, Кличко показал германскому политику последствия недавних российских обстрелов украинской столицы, сказав, что удары пришлись, в частности, на жилой дом в центре города и детскую игровую площадку. "Тут нет военных", - подчеркнул Виталий Кличко.

Россия не раз отрицала обвинения в намеренных атаках против гражданского населения и гражданской инфраструктуры в ходе вторжения в Украину.

Кличко также рассказал президенту ФРГ о последствиях ракетных атак по энергетической инфраструктуре, отметив, что многим украинцам будет непросто согреться в своих домах предстоящей зимой.

Ранее 25 октября Франк-Вальтер Штайнмайер провёл переговоры с рядом украинских официальных лиц, сидя в бомбоубежище города Корюковка, в Черниговской области. В укрытие ему пришлось спуститься сразу по прибытии в этот город. В бомбоубежище президент Германии провёл полтора часа.

В Украину Штайнмайер приехал на поезде. Среди прочего он заявил, что Берлин продолжит поддержку Украине - экономическую, политическую и военную, и призвал своих сограждан не забывать о страданиях и разрушениях, причинённых Украине и её народу войной.

Это первый визит президента Германии в Украину после начала российского вторжения в конце февраля. Изначально он собирался приехать ещё в середине апреля - вместе с лидерами Литвы, Польши, Латвии и Эстонии. Однако, тогда его попросили этого не делать. Штайнмайера критиковали за тесные связи с Россией и неспособность в бытность министром иностранных дел должным образом отреагировать на обеспокоенность стран Восточной Европы по поводу угрозы российской агрессии.