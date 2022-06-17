"Бунтарь", которого "не удалось захомутать"

"...Если какого-то бунтаря не получается захомутать, усмирить, то его стараются изолировать или, как сейчас говорят, «отменить». В этом природа нынешнего приступа русофобии на Западе и безумных санкций против России". Владимир Путин ни на минуты не допускает, что Запад наложил на Россию санкции из-за того, что он развязал войну в Украине. Это он просто исключает. А поскольку он идет к ним на поклон - только поэтому его нкакзывают. Но в первую очередь конечно себя! О "программном" выступлении Владимира Путина на Санкт-Петербургском форуме - политик Олег Степанов, аналитик Андрей Колесников и журналист Денис Тимошенко.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева