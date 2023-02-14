В Бостоне вынесли обвинительный вердикт выданному США Клюшину

В США жюри присяжных федерального суда в Бостоне вынесло во вторник обвинительный вердикт россиянину Владиславу Клюшину по делу о киберпреступлениях. Об этом сообщает Reuters.

Клюшина признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами.

Обвинение в Бостоне считает, что россиянин причастен к схеме незаконной торговли акциями с использованием взлома чужих компьютеров. Она принесла подозреваемым прибыль в размере 82 миллионов долларов, уверено следствие.

Приговор суда пока не оглашён. Россиянину грозит до 50 лет тюрьмы

Клюшин – владелец системы мониторинга блогов и СМИ "Катюша", которой пользуются Администрация президента России и Министерство обороны. Россиянина арестовали в марте прошлого года в швейцарском кантоне Вале. В апреле его выдачи запросило американское консульство в Берне. В октябре бизнесмена экстрадировали.

Агентство Bloomberg также сообщало, что у Клюшина есть информация о взломе серверов Демократической партии группой хакеров из российской военной разведки.

Помимо 42-летнего Клюшина обвиняемыми по делу проходят ещё четверо россиян. Одного из них – Ивана Ермакова – Минфин США называет бывшим сотрудником ГРУ. В 2018 году его обвинили в причастности к вмешательству в выборы в Соединённых Штатах.

Клюшин – единственный арестованный и единственный, кто предстал перед судом.

Россиянин своей вины не признал. Его адвокаты ранее заявили, что у следствия нет никаких доказательств вины Клюшина. Один из защитников сказал, то настоящей причиной для обвинения россиянина стала его связь с российскими властями.