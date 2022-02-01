Президент Украины предложил отменить обязательный призыв в армию

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился подготовить законопроект об отмене призыва в армию на срочную службу с 2024 года. При этом численность армии должна быть увеличена почти на 40 процентов, а контрактникам должны будут быть увеличены зарплаты. Указ опубликован 1 февраля.

Согласно указу, к 2025 году численность украинской армии должна увеличиться на 100 тысяч человек. Сейчас она составляет 261 тысячу человек, в последний раз численность увеличивалась в июле. Таким образом, к 2025 году в украинской армии должно служить на 38 процентов военных больше, чем сейчас.

Указ Зеленского, кроме того, предполагает увеличение зарплаты контрактникам: с 2023 года она должна будет составлять не менее трёх минимальных оплат труда. К концу этого года эта сумма будет равняться примерно 20 тысячам гривен – то есть 705 долларам США, или приблизительно 54 тысячам рублей. Это почти в два раза выше, чем минимальная оплата в украинской армии сейчас.