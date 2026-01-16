Медаль для президента

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо сделала Дональду Трампу замечательный подарок: она преподнесла ему памятную грамоту и медаль Нобелевской премии мира, полученной ею в прошлом году. После встречи в Белом доме Трамп написал, что Мачадо — "замечательная женщина, которая многое пережила".

Эта встреча прошла на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии. После заявлений Трампа о важности Гренландии для безопасности США на остров прибыли десятки военнослужащих из европейских стран. Президент Франции Макрон заявил, что “пересечение красной линии” Вашингтоном поставит под вопрос экономическое сотрудничество Евросоюза и США.

Вопреки ожиданиям, США не оказали силовую поддержку участникам протестов в Иране. Агентство AFP утверждает, что принять такое решение Трампа уговорили представители Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. США лишь ввели новые санкции против Ирана.

Озадачило экспертов заявление Трампа о войне России и Украины. Президент США назвал Зеленского “главным препятствием к миру”.

О внешней политике администрации Трампа и отношениях между США и РФ говорим с политологом Дмитрием Орешкиным и журналистом Ефимом Фиштейном.