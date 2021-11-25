Президентом Интерпола избран генерал из ОАЭ, которого обвиняют в пытках

Новым президентом Интерпола, Международной организации уголовной полиции, в четверг был избран генерал-майор МВД из Объединённых Арабских Эмиратов Ахмед Нассер Аль-Раиси.

Решение принято в ходе заседания Генассамблеи организации в Стамбуле.

Про Аль-Раиси пишут, что правозащитные группы, включая Human Rights Watch, обвиняют его в пытках и неоправданных арестах на родине. Ещё в прошлом году правозащитники направляли генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку письмо, в котором выражали обеспокоенность по поводу возможного будущего назначения Аль-Раиси.

Human Rights Watch указывала на подозрения в серьёзных нарушениях со стороны Аль-Раиси, в частности, в отношении тех, "кто высказывал мирную критику" в адрес правительства ОАЭ. Иски против генерала зарегистрированы, в том числе, во Франции и Турции, отмечает "Немецкая волна".

Юрген Шток в ответ на запросы по поводу кандидатуры представителя ОАЭ и процесса голосования в Интерполе подчёркивал, что организация в политику не вмешивается. "У нас нет мандата на то, чтобы, к примеру, инициировать расследования по национальным вопросам. Это связано с национальным суверенитетом, от чего мы должны воздерживаться", - говорит Шток.

Агентство Reuters со ссылкой на данные Human Rights Watch пишет, что сотни активистов, ученых и юристов получили в Объединённых Арабских Эмиратах длительные тюремные сроки по итогам зачастую несправедливых судебных процессов и сомнительных обвинений в адрес арестованных. Власти ОАЭ эти утверждения отрицают, называя их лживыми и безосновательными.

С 2015 года Ахмед Нассер Аль-Раиси занимал должность генерального инспектора МВД ОАЭ. Срок его полномочий на новом посту составит четыре года. Reuters отмечает, что хотя президент Интерпола и не руководит текущей ежедневной работой этой международной структуры, но он считается влиятельной фигурой в организации, поскольку председательствует на встречах её Генассамблеи и исполнительного комитета.