Президенты США и России в четверг проводят переговоры по телефону

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прямо сейчас беседует по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Это первый официальный разговор двух лидеров после контактов в августе, когда они встречались на Аляске, а позднее говорили по телефону.

"Я разговариваю сейчас с Путиным. Идет беседа, долгая, и я сообщу о её содержании так же, как и Путин, после её завершения", - написал Трамп в четверг в своей соцсети Truth Social.

С российской стороны беседу подтвердил сотрудник российского государственного телеканала "Россия" Павел Зарубин. Он сослался на сведения от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

До этого Белый дом подтвердил запланированный на четверг разговор по телефону Трампа и Путина - за день до переговоров в Вашингтоне Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. А чуть ранее о том, что Трамп и Путин поговорят 16 октября по телефону, сообщило издание Axios со ссылкой на осведомлённый источник.



На встрече в пятницу в Белом доме Дональд Трамп и Владимир Зеленский будут говорить, как ожидается, об укреплении украинской ПВО и предоставлении Киеву возможностей для дальнобойных ударов, в том числе, крылатыми ракетами "Томагавк".



На днях Трамп, общаясь с журналистами, подтвердил, что он не исключает поставок Украине ракет "Томагавк", если войну в Украине не удастся закончить. При этом Трамп отметил, что вначале намерен обсудить поставку ракет с Россией. На уточняющий вопрос Трамп предположил, что мог бы поговорить по телефону с Владимиром Путиным.

В Москве неоднократно заявляли, что возможные поставки "Томагавков" стали бы опасной эскалацией и серьёзно повредили бы отношениям России и США. Некоторые российские представители намекают на то, что использование "Томагавков" могло бы привести к ядерному ответу со стороны России, поскольку эти крылатые ракеты могут нести ядерное оружие.

Новость дополняется