При ударе по селу Чернетчина в Сумской области погибла семья из 4-х человек

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
В результате попадания российского беспилотника по дому в селе Чернетчина в Сумской области Украины погибла семья из четырех человек: супружеская пара и двое их сыновей четырех и шести лет. О последствиях атаки, осуществлённой в ночь на вторник, сообщила администрация региона.

По данным областной прокуратуры, удар по Краснопольской общине был нанесен в третьем часу ночи. Об атаке на село сообщила также Национальная полиция Украины.

Населённый пункт Чернетчина Краснопольского района расположен в 17 километрах от границы с Россией.

Российские военнослужащие удар не комментировали.


