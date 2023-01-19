В Красноярске мать требует выплат за погибшего бойца "ЧВК Вагнера"

Мать служившего в "ЧВК Вагнера" заключенного Сергея Шевченко требует выплат за гибель сына на войне с Украиной. Деньги на похороны погибшего через интернет помогала собрать администрация его родного города Кодинска в Красноярском крае, пишет Сибирь.Реалии.

"Сына я похоронила, а никаких выплат за него, ничего до сих пор нет, ни копейки! Я об этом молчать не буду! Уже подняла на уши военкомат, сообщила в нашу местную газету "Советское Приангарье". Если этот "Вагнер" мне ничего не отдаст, я его буду искать", – заявила порталу NGS 24 Елена Шевченко.

Сергей Шевченко был завербован на войну из исправительной колонии №6 в Красноярске. По словам матери, он в четвертый раз отбывал наказание за вождение в нетрезвом состоянии. Последний раз он выходил на связь в сентябре. Позже заключенные этой колонии сообщили ей по телефону, что сын завербовался в "ЧВК Вагнера". О его смерти сообщили подруге Сергея Ларисе. Звонок был из ЧВК. Он погиб в Бахмуте.

После нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, российская "ЧВК Вагнера" и ее основатель Евгений Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. По условиям контракта осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование.

По оценкам американской разведки, в данный момент в боевых действиях на территории Украины участвуют около 40 тысяч российских заключённых.

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