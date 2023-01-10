Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Кремлевские секты и военные пешки

"Элита" смотрит телевизор 6 марта 2022 года

Передел военного кадрового рынка. Генерал-полковник Александр Лапин, которого вроде бы уже сгнобили Пригожин с Кадыровым, наоборот пошел на повышение. Клан победил клан? Секретарь Совбеза Николай Патрушев дает интервью, которым явно пытается конкурировать со всей той ересью, что в последние месяцы несет зам.председателя того же Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом - военные эксперты Сергей Грабский и Игорь Романенко, и политический аналитик Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG