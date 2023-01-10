Кремлевские секты и военные пешки

Передел военного кадрового рынка. Генерал-полковник Александр Лапин, которого вроде бы уже сгнобили Пригожин с Кадыровым, наоборот пошел на повышение. Клан победил клан? Секретарь Совбеза Николай Патрушев дает интервью, которым явно пытается конкурировать со всей той ересью, что в последние месяцы несет зам.председателя того же Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом - военные эксперты Сергей Грабский и Игорь Романенко, и политический аналитик Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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