Присяжные по делу калининградских врачей рассказали о давлении судьи

Четверо присяжных по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, осужденных по делу о гибели младенца в роддоме, сообщили о давлении со стороны судьи. Об этом пишет "Медвестник" со ссылкой на адвоката Сушкевич Камиля Бабасова.
По его словам, судья Андрей Вьюнов заходил в комнату отдыха присяжных и убеждал их в виновности подсудимых. Одного из присяжных в день заседания задержали полицейские и отпустили только к обеду, поэтому он не смог прийти в суд. Как утверждает Бабасов, присяжного задержали "под надуманным предлогом".
О давлении присяжные рассказали во время рассмотрения в суде апелляции на приговор. "Мы полагаем, что суд задумался, услышав откровения присяжных о давлении на них, и посчитает эти доводы весомыми", – сказал Бабасов.
Рассмотрение апелляции продолжится 26 апреля. На заседании будет заслушано последнее слово осужденных и оглашено решение. Защита надеется, что приговор Сушкевич и Белой будет отменен.
- В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 годам заключения по делу о гибели младенца. Коллегия присяжных пятью голосами против трех признала врачей виновными в убийстве недоношенного ребенка. Прокурор в ходе процесса просил для них 13 лет колонии. В последнем слове и Сушкевич, и Белая заявили, что считают себя невиновными. Их защита настаивала на том, что на присяжных оказывали давление. Национальная медицинская палата назвала вердикт Мособлсуда нелегитимным.
- Сушкевич и Белую обвиняли в убийстве недоношенного мальчика в роддоме №4 Калининграда в ноябре 2018 года. Замирахон Ахмедова из Узбекистана родила сына на 24-й неделе беременности, весом всего 700 граммов. Для оказания помощи младенцу через несколько часов после его рождения была вызвана бригада областного Перинатального центра во главе с реаниматологом-анестезиологом Элиной Сушкевич. Врач проводила ребенку реанимационные мероприятия, однако он скончался. По версии следствия, причиной смерти ребенка стало отравление магнием. Якобы Сушкевич ввела ребенку смертельную дозу магния по указанию главврача роддома, так как врачи не хотели портить статистику роддома.
- В декабре 2020 года суд присяжных Калининградского областного суда оправдал Сушкевич и Белую. Но по ходатайству Генпрокуратуры приговор был отменен, дело перенесли в Москву.
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