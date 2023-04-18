Присяжные по делу калининградских врачей рассказали о давлении судьи

Четверо присяжных по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, осужденных по делу о гибели младенца в роддоме, сообщили о давлении со стороны судьи. Об этом пишет "Медвестник" со ссылкой на адвоката Сушкевич Камиля Бабасова.

По его словам, судья Андрей Вьюнов заходил в комнату отдыха присяжных и убеждал их в виновности подсудимых. Одного из присяжных в день заседания задержали полицейские и отпустили только к обеду, поэтому он не смог прийти в суд. Как утверждает Бабасов, присяжного задержали "под надуманным предлогом".

О давлении присяжные рассказали во время рассмотрения в суде апелляции на приговор. "Мы полагаем, что суд задумался, услышав откровения присяжных о давлении на них, и посчитает эти доводы весомыми", – сказал Бабасов.

Рассмотрение апелляции продолжится 26 апреля. На заседании будет заслушано последнее слово осужденных и оглашено решение. Защита надеется, что приговор Сушкевич и Белой будет отменен.