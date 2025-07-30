Присяжные признали Белую и Сушкевич виновными по "делу врачей"

Присяжные Мособлсуда признали калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую виновными и не заслуживающими снисхождения по делу о гибели новорождённого. Как сообщил ТАСС адвокат Камиль Бабасов, приговор, основанный на вердикте присяжных, будет оглашён 31 июля.

Елена Белая занимала должность главного врача роддома № 4 в Калининграде, а Элина Сушкевич работала реаниматологом-анестезиологом в "Региональном перинатальном центре". В 2018 году против них возбудили уголовное дело после смерти недоношенного мальчика в отделении роддома.

Следствие утверждает, что Белая, считая, что ребенок не выживет, предложила Сушкевич не ухудшать статистику отделения. По версии обвинения, Белая ввела младенцу смертельную дозу препарата, после чего он умер, а в медицинских документах врачи указали, что смерть наступила в утробе матери. Врачи вину отрицали.

В декабре 2020 года присяжные признали Белую и Сушкевич невиновными, и Калининградский областной суд вынес им оправдательный приговор. В мае 2021 года дело направили на повторное рассмотрение в Московскую область. Там присяжные поддержали обвинение, и в сентябре 2022 года суд приговорил Белую к девяти с половиной, а Сушкевич — к девяти годам колонии.

В апреле 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе, но в октябре 2024 года Верховный суд отправил дело на пересмотр.

Группа родителей, чьих детей спасала Сушкевич, заявила в обращении, что новый суд отказался заслушивать профильных экспертов, авторов ключевой экспертизы и свидетелей защиты. Они организовали информационную кампанию в поддержку врача.

"На фоне скорости, с которой суд движется к финалу, становится очевидно, что это создаст опасный прецедент: врачей можно будет привлекать к ответственности за действия в условиях, где исход не зависит от них, без учета медицинских фактов и научных данных. Это ставит под угрозу принятие решений в экстренных ситуациях и ослабляет защиту профессионального подхода в медицине", — приводит сообщение группы поддержки Сушкевич издание "Медуза".

В Калининграде дело получило широкий общественный резонанс, в поддержку врачей проводились акции медиков и пациентов. Почти полторы тысячи медиков из двадцати российских регионов подписались под обращением президенту России в защиту коллег. Они сравнили дело Сушкевич и Белой с "делом врачей" 1953 года.





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