Суд признал законным приговор детским врачам Белой и Сушкевич

Суд в Москве оставил без изменений ранее вынесенный приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич. Они приговорены к 9,5 и девяти годам лишения свободы соответственно. В прошлом году их признали виновными в убийстве недоношенного ребёнка в роддоме. Вину они не признают. Их защита считает, что на присяжных оказывалось давление со стороны судьи, сами присяжные это подтвердили.

В ноябре 2018 года в перинатальном центре Калининграда уроженка Узбекистана Замирахон Ахмедова из Узбекистана родила сына на 24-й неделе беременности, весом всего 700 граммов. Главный врач центра Елена Белая проводила реанимацию мальчика. Для оказания помощи была вызвана детский реаниматолог Элина Сушкевич. Спасти ребёнка не удалось.

7 ноября 2018 года в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что врачи умышленно убили ребёнка. На место происшествия выехала следственная група, было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, медики намеренно ввели мальчику смертельную дозу сульфата магния, "чтобы не портить статистику роддома" и записать младенца в документах как мертворождённого. В сентябре 2022 года суд признал их виновными в убийстве.

Сушкевич и Белая утверждали, что ребёнок умер из-за сильной недоношенности, а содержание магния в его крови является нормальным, сам же сульфат магния не является отравляющим веществом.

В своем последнем слове обвиняемые назвали вердикт присяжных несправедливым и попросили суд вынести оправдательный приговор. Сушкевич отметила, что сделала для спасения ребёнка всё, что могла, поэтому сейчас ей не стыдно смотреть "в глаза родителям моих пациентов".