Признанные виновными в гибели младенца врачи получили 9,5 и 9 лет

Признанные виновными в гибели младенца калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая приговорены Московским областным судом к 9 и 9,5 годам колонии соответственно. Обеим запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение трёх лет после отбытия срока наказания.

В пользу потерпевшей суд взыскал с обеих осужденных по миллиону рублей.

30 июля присяжные Московского областного суда признали Сушкевич и Белую виновными и не заслуживающими снисхождения по делу о гибели новорождённого.

Елена Белая занимала должность главного врача роддома № 4 в Калининграде, а Элина Сушкевич работала реаниматологом-анестезиологом в "Региональном перинатальном центре". В 2018 году, после смерти недоношенного мальчика в отделении роддома, против них было возбуждено уголовное дело .

Обвинение утверждало, что Белая, считая, что ребенок не выживет, предложила Сушкевич "не ухудшать статистику отделения". По версии прокуратуры, Белая ввела младенцу смертельную дозу препарата, после чего он умер, а в медицинских документах врачи указали, что смерть наступила в утробе матери. Врачи вину отрицали.

В декабре 2020 года присяжные признали Белую и Сушкевич невиновными, и Калининградский областной суд вынес им оправдательный приговор. В мае 2021 года дело было направлено на повторное рассмотрение в Московскую область. Там присяжные поддержали обвинение, и в сентябре 2022 года суд приговорил Белую к девяти с половиной, а Сушкевич — к девяти годам колонии.

В апреле 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе, но в октябре 2024 года Верховный суд отправил дело на пересмотр.

Группа родителей, чьих детей спасала Сушкевич, заявила в обращении, что новый суд отказался заслушивать профильных экспертов, авторов ключевой экспертизы и свидетелей защиты. Они организовали информационную кампанию в поддержку врача.

В Калининграде дело получило широкий общественный резонанс, в поддержку врачей проводились акции медиков и пациентов. Почти полторы тысячи медиков из двадцати российских регионов подписались под обращением президенту России в защиту коллег. Они сравнили дело Сушкевич и Белой с "делом врачей" 1953 года.