Производитель электроники Logitech уходит из России

Мировой производитель компьютерной периферии компания Logitech прекращает деятельность в России, передаётИнтерфакс. Как сообщила пресс-служба компании, причиной ухода стала "нестабильная ситуация" на российском рынке. Последним днем работы российских сотрудников Logitech станет 31 августа.

Швейцарская Logitech - одна из крупнейших мировых компаний, выпускающих компьютерные мыши, клавиатуры, джойстики, видеоочки и другие периферические устройства для компьютеров. В апреле из-за начала военного вторжения России в Украину и введенных против России экономических санкций Logitech приостановила поставки своей продукции в страну.

Из других производителей электроники, еще остающихся на российском рынке, к концу года намерены свернуть свои операции Eriksson и Nokia.