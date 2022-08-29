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Производитель электроники Logitech уходит из России

Мировой производитель компьютерной периферии компания Logitech прекращает деятельность в России, передаётИнтерфакс. Как сообщила пресс-служба компании, причиной ухода стала "нестабильная ситуация" на российском рынке. Последним днем работы российских сотрудников Logitech станет 31 августа.

Швейцарская Logitech - одна из крупнейших мировых компаний, выпускающих компьютерные мыши, клавиатуры, джойстики, видеоочки и другие периферические устройства для компьютеров. В апреле из-за начала военного вторжения России в Украину и введенных против России экономических санкций Logitech приостановила поставки своей продукции в страну.

Из других производителей электроники, еще остающихся на российском рынке, к концу года намерены свернуть свои операции Eriksson и Nokia.

  • С начала войны России с Украиной российский рынок покинули сотни международных компаний и брендов. Отчасти это было вызвано экономическими санкциями, запретившими поставки в Россию некоторых видов продукции (в том числе электронных компонентов), отчасти - возникшими сложностями с логистикой и расчетами, сделавшими торговлю с Россией невыгодной.

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