Прокуратура требует признать экстремистом владельца "Кириешек"

Генпрокуратура России подала в Тверской районный суд Москвы иск с требованием о признании экстремистами российского миллиардера Дениса Штенгелова и его отца Николая. Соответствующая информация есть в картотеке столичных судов общей юрисдикции. Об этом пишут, в частности, "Ведомости".

Дело было зарегистрировано 22 августа. Суд принял иск к производству спустя три дня. В карточке указана статья 13 закона "О противодействии экстремистской деятельности", которая регулирует порядок признания информационных материалов экстремистскими, их конфискацию и включение в соответствующий список.

Денис Штенгелов — бывший совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", владелец сети супермаркетов "Ярче!", аграрного холдинга "РостПозитивИмпульс", футбольного клуба "КДВ" в Томске и основатель холдинга "КДВ-групп", который выпускает продукцию под марками "Кириешки" и "Яшкино".

Forbes оценивает состояние Дениса Штенгелова в 1,4 млрд долларов. По итогам 2024 года бизнесмен впервые вошел в список крупнейших плательщиков НДФЛ в России, писало издание. С 2008 года Штенгелов живет в Австралии.

Отец бизнесмена, Николай Штенгелов, был депутатом Приморского районного совета Запорожской области от Аграрной партии Украины с 2016 по 2018 годы.

Признание экстремистами позволит конфисковать у бизнесменов активы в России.