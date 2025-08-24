Российский авиаперевозчик "Волга-Днепр" может быть передан государству. Компания вместе с принадлежащей ей AirBridge Cargo до 2022 года была крупнейшим грузовым перевозчиком страны, но почти полностью потеряла международный рынок после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как пишет газета "Коммерсантъ" на возможность передаче бизнеса сообщил на корпоративном празднике сотрудникам основатель Алексей Исайкин. Он сказал, что у группы компаний "есть что забирать Родине". "Если Родина говорит, что компания должна пойти на службу Родине, то ну всё: национализация, конфискация, справедливая сделка, любая форма [возможны]", цитирует его издание.

Зимой в офисе группы компаний прошли обыски, а её бывшего совладельца Сергея Шкляника вызывали в Следственный комитет. Один из источников газеты называет следственные действия "аудитом экономического положения" перевозчика.

"Волга-Днепр" находится под западными санкциями. Она и принадлежащие ей перевозчики владеют парком самолётов Ан-124 "Руслан", Ил-76, Ан-12, грузовыми моделями Boeing, большая часть флота из-за войны и санкций не обладает сертификатами лётной годности.

Стоимость активов авиакомпании на конец 2022 года, по данным отчётности, составляла почти 47 млрд рублей ($668 млн.), в 2025 собеседники "Коммерсанта" оценивают её как "нулевую". Эксперты издания предполагают, что грузовые самолёты компании российского производства могут быть интересны министерству обороны страны.