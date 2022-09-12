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Прокуратура запросила 15 лет для депутата от КПРФ из Владивостока

Депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ, лидера коммунистов Владивостока Артём Самсонов

Прокурор запросил 15 лет лишения свободы для депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ, лидера коммунистов Владивостока Артёма Самсонова. Ему предъявлено обвинение по статье об "иных действиях сексуального характера" в отношении малолетнего, пишет Meduza co ссылкой на депутата.

"В своей итоговой речи прокурор повторил всё написанное в обвинительном заключении. Заявил, что показаниям моих 25 свидетелей верить нельзя. Моим фотографиям верить нельзя. Представленным мной документам верить нельзя. Поэтому меня надо посадить на 15 лет", — написал Самсонов.

Самсонов был задержан 17 ноября 2021 года. В тот же день было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в Владивостоке, демонстрировал 11-летнему ребёнку предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении.

Самсонов вину не признаёт и заявляет, что с несовершеннолетним не знаком и готов подтвердить это на полиграфе. Он также требовал проверить на полиграфе показания свидетелей. Адвокаты ходатайствовали о прекращении дела в связи с отсутствием события преступления. Процесс проходит в закрытом режиме.

Депутат связывает уголовное преследование с политической деятельностью. По словам его помощника, дело было возбуждено после доноса жительницы Владивостока, которая ранее обвиняла Самсонова в том, что он якобы "призывал к поддержке Навального и свержению власти насильственным путем".

В КПРФ уголовное преследование депутата называют политическим заказом и связывают его с успехом партии на выборах в Заксобрание края в 2021 году.

  • Артём Самсонов – депутат Законодательного собрания края от КПРФ пятого, шестого и текущего, седьмого, созывов. В сентябре 2021 года он участвовал в выборах в Госдуму, в своём округе занял второе место. По итогам выборов представители КПРФ (в том числе Самсонов) заявили в полицию о фальсификации результатов выборов депутатов краевого Законодательного собрания на одном из участков в Уссурийске. Манипуляции со стороны одного из членов избирательной комиссии позволили кандидату от "Единой России" победить с перевесом в восемь голосов, заявили члены приморского избиркома с правом совещательного голоса от КПРФ.

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