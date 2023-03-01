Прокуратура запросила 9 лет колонии автору канала "Протестный МГУ"

Прокуратура попросила назначить девять лет колонии Дмитрию Иванову, автору телеграм-канала "Протестный МГУ". Иванова обвиняют в распространении "фейков" о российской армии. На своём канале он публиковал антивоенные посты, посвящённые в том числе событиям в Буче, обстрелам Мариуполя и Запорожской АЭС.

Прокурор Юлия Правосуд во время прений в Тимирязевском суде Москвы заявила, что Дмитрий Иванов "цинично выступил против своего отечества", и общественную опасность его постов "невозможно переоценить". Её слова цитирует издание "Медиазона", проводившее прямую трансляцию из зала суда.

Адвокат Иванова Мария Эйсмонт, напротив, потребовала оправдательного приговора для своего подзащитного. По её мнению, в его действиях отсутствует состав преступления.

Приговор Иванову будет вынесен 7 марта.