Прокуратура запросила 9 лет колонии автору канала "Протестный МГУ"

Прокуратура попросила назначить девять лет колонии Дмитрию Иванову, автору телеграм-канала "Протестный МГУ". Иванова обвиняют в распространении "фейков" о российской армии. На своём канале он публиковал антивоенные посты, посвящённые в том числе событиям в Буче, обстрелам Мариуполя и Запорожской АЭС.
Прокурор Юлия Правосуд во время прений в Тимирязевском суде Москвы заявила, что Дмитрий Иванов "цинично выступил против своего отечества", и общественную опасность его постов "невозможно переоценить". Её слова цитирует издание "Медиазона", проводившее прямую трансляцию из зала суда.
Адвокат Иванова Мария Эйсмонт, напротив, потребовала оправдательного приговора для своего подзащитного. По её мнению, в его действиях отсутствует состав преступления.
Приговор Иванову будет вынесен 7 марта.
- Уголовное дело против 23-летнего студента МГУ Дмитрия Иванова было возбуждено в июне прошлого года. Он находится в СИЗО. В январе после очередного заседания суда Иванова, по сообщению адвоката, избил конвоир.
- В феврале защита Иванова потребовала вызвать в суд для участия в процессе главу МИД России Сергея Лаврова, начальника Управления пресс-службы и информации Минобороны Игоря Конашенкова и постоянного представителя Российской Федерации в Совете Безопасности ООН Виталия Небензю. Суд удовлетворил ходатайство и заявил, что им будут отправлены повестки. Пока они не явились в суд.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.