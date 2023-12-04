Прокурор запросил 19,5 лет колонии экс-министру Михаилу Абызову

Прокуратура запросила 19,5 лет лишения свободы для бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Кроме того, его просят оштрафовать на 470 миллионов рублей. Абызова обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса, включая организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере - на сумму около четырёх миллиардов рублей. Сам он вину отрицает.
Абызов был арестован в 2019 году. По мнению следствия, он заключил серию фиктивных сделок и приобрёл по завышенной стоимости акции энергетических компаний, прежде всего "Сибэко" и "Региональные электрические сети". Прибыль от фиктивных сделок он переводил в валюту через сеть оффшоров. В ходе ареста против него возбуждались новые уголовные дела.
Часть активов Абызова была арестована. Кроме того, в доход государства с него уже были взысканы более 126 миллионов долларов.
- Михаил Абызов занимал пост министра по координации деятельности "Открытого правительства" с 2012 по 2018 год. Его ведомство должно было обеспечивать прозрачность государственной деятельности для общества и бизнес-кругов. До этого он занимал руководящие должности в крупных энергетических и добывающих компаниях и был членом правления РАО "ЕЭС России". Он входил в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes, издание оценивало его состояние до ареста в 600 миллионов долларов.
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