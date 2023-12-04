Прокурор запросил 19,5 лет колонии экс-министру Михаилу Абызову

Прокуратура запросила 19,5 лет лишения свободы для бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Кроме того, его просят оштрафовать на 470 миллионов рублей. Абызова обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса, включая организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере - на сумму около четырёх миллиардов рублей. Сам он вину отрицает.

Абызов был арестован в 2019 году. По мнению следствия, он заключил серию фиктивных сделок и приобрёл по завышенной стоимости акции энергетических компаний, прежде всего "Сибэко" и "Региональные электрические сети". Прибыль от фиктивных сделок он переводил в валюту через сеть оффшоров. В ходе ареста против него возбуждались новые уголовные дела.

Часть активов Абызова была арестована. Кроме того, в доход государства с него уже были взысканы более 126 миллионов долларов.