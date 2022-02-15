Прокуроры запросили 11 лет колонии для автора сайта Крым.Реалии

Подконтрольная России прокуратура в аннексированном Крыму запросила для внештатного автора сайта Крым.Реалии Владислава Есипенко 11 лет колонии.



Фрилансера проекта Радио Свобода обвиняют в незаконном хранении и перевозке гранаты.



Сотрудники ФСБ России задержали Есипенко в марте прошлого года в Крыму по подозрению в сборе информации для украинских спецслужб.



К Есипенко почти месяц не допускали независимых адвокатов. Сначала задержанный признал вину, но затем отказался от сказанного. По словам обвиняемого, его пытали для того, чтобы добиться признательных показаний. Есипенко также говорит, что гранату ему подбросили.



От ФСБ официальных комментариев по делу Есипенко не поступало.



Служба внешней разведки Украины назвала действия российской стороны провокацией. МИД Украины и правозащитники призвали Россию к немедленному освобождению автора сайта Крым.Реалии.



Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай потребовал немедленно освободить Есипенко из-под стражи и заявил, что медиакорпорация возмущена пытками, о которых сообщил задержанный в Крыму фрилансер.

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