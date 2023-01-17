Прошла первая очная встреча крупных военачальников США и Украины

В Польше прошла первая очная встреча высокопоставленного американского военачальника Марка Милли с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным.

17 января Милли, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США, посетил место в районе польско-украинской границы. Где именно проходила его беседа с Залужным, не сообщается.

Как отмечает агентство Associated Press, встреча свидетельствует о дальнейшем укреплении контактов между Украиной и США в условиях продолжающегося уже почти 11 месяцев российского вторжения на украинскую территорию. Милли и Залужный в течение этого времени не раз вели переговоры, но очной встречи между ними не было.

Валерий Залужный во вторник написал в Telegram, что поблагодарил генерала Милли за непоколебимую поддержку и помощь, оказанную Соединёнными Штатами и другими союзниками Киева. Также, по словам Залужного, он обозначил насущные проблемы украинской армии, решение которых ускорит победу Украины в войне.

После начала вторжения США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на десятки миллиардов долларов – военную, финансовую, гуманитарную. Поддержка Вашингтона наиболее существенна. Следом за Соединёнными Штатами по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.

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