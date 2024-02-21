Проснись, Европа! Елена Сорокина – об угрозе глобального конфликта

Региональные конфликты в Украине и Израиле сегодня влияют на мировую систему безопасности, указывая на порог крупных изменений, которых мир не испытывал после окончания Второй мировой войны. Эти конфликты усиливают угрозу глобального противостояния, в который могут быть втянуты страны Европы и НАТО.

"Проснись, Европа!" – такой призыв звучал во время выступления в Праге председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра. Речь идет об изменениях в системе мобилизации населения и военной промышленности. Бауэр напомнил, что в условиях войны каждая страна нуждается в достаточном количестве рабочей силы, включая армию. Армия не сводится только к вооружениям и технологиям; прежде всего, это людские ресурсы, которые она может аккумулировать. Таким образом, каждая страна НАТО должна определить, как добиться изменений в случае кризиса – через воинскую повинность, мобилизацию или другие формы резервных подразделений.

"Внезапная реакция во время войны может быть очень болезненной и медленной," – заявил Бауэр, отметив, что Украина имела преимущество в виде большого количества резервистов ещё до войны.

Но готовы ли европейцы к военному конфликту?

Согласно данным социологических опросов, проведённых компанией IBRiS, в случае вооружённого нападения России в польскую армию добровольцами пошли бы только 16% опрошенных граждан. В Германии готовы защищать страну 17% респондентов, а 19% — "вероятно, готовы". Если бы началась мировая война, в армию Великобритании добровольно пошли бы 7% британцев, а 21% — только в случае призыва. В случае угрозы, непосредственно касающейся Британии, добровольцами готовы стать 11% населения, пойти по призыву — 23%.

Ситуация в Литве и Эстонии отличается: согласно опросу Вильнюсского университета, около 30% жителей Литвы готовы к вооруженной борьбе, а ещё 59% внесли бы вклад в оборону другими способами. В Эстонии, по результатам опроса, проведённого Минобороны и компанией OÜ Eesti Uuringukeskus, две трети населения готовы участвовать в обороне в случае нападения иностранного государства: 34% "точно бы участвовали", 30% — "скорее готовы", и лишь 13% полностью исключают такую возможность.

Общество, в котором слово "мобилизация" вызывает панику, может рухнуть в случае кризиса

В настоящее время многие европейские страны вынуждены пересматривать своё законодательство о вооружённых силах, реагируя на угрозы со стороны России. Этот вопрос вызывает живые дискуссии эмоциональные споры. Предполагается, что тема останется актуальной, пока сохраняется риск конфликта между НАТО и Россией. Общество, вероятно, разделится на тех, кто готов к переменам в ответ на возникающие угрозы, – так называемых "сторонников мира и всего хорошего", противящихся любым изменениям, – и людей, для которых даже сама мысль о войне является источником эмоционального стресса, старающихся в последнее время избегать политических новостей.

Генерал Ржехка, начальник Генерального штаба Чехии, утверждает, что замалчивать потенциальные угрозы неприемлемо. По его словам, общество, в котором слово "мобилизация" вызывает панику, может рухнуть в случае кризиса.

Обязательный воинский призыв на данный момент сохраняется в Греции, Литве, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Португалии.

В Румынии глава Генштаба Георгицэ Влад заявил о том, что если вдруг разразится война, то вооруженные силы недостаточно готовы. По его мнению, в армии не хватает личного состава, резервисты немолоды. Поэтому гражданам в возрасте до 35 лет необходимо проходить добровольную службу и получать базовую подготовку.

В Финляндии начинают говорить о привлечении большого количества женщин к обороне.

Главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил о необходимости реформы призывной системы в стране.

В Чехии на конференции по вопросам мобилизации прозвучали мысли о том, что современная мобилизационная система потребует изменений. Например, по мнению аналитика Даниэла Коштовала, армия Чешской Республики должна увеличиться до 150 000 человек: 40 000 профессиональных военных, 40 000 в активном резерве и 70 000 резервистов. (В настоящее время армия Чехии состоит из 28 000 профессиональных военнослужащих и около 4 000 активных резервистов.) А бывший начальник генерального штаба генерал Иржи Шедивый напомнил, что мобилизация – забота всего государства и всех граждан.

Несмотря на активные заверения со стороны России о том, что нет никаких оснований для беспокойства, ведь Кремль не планирует и не желает нападать на европейские страны, недоверие остаётся. Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону утверждал, что у него нет цели вторгаться в Польшу или Латвию. Дмитрий Медведев отметил: "Несмотря на то что Россия неоднократно заявляла о нежелании конфликта со странами НАТО и ЕС, опасные разговоры на эту тему не прекращаются". Однако, учитывая, что подобные утверждения делались и в отношении Украины, верить им трудно. Вряд ли эти слова смогут успокоить Европу. Вероятнее всего, нас ожидает гонка вооружений, стремление к стратегическому превосходству, укрепление военного потенциала и милитаристская риторика, напоминающая времена холодной войны, когда старые угрозы начинают обретать новые формы на фоне современных технологий. Именно поэтому глава евродипломатии Жозеп Боррель оценил текущую международную ситуацию латинским выражением: "Хочешь мира – готовься к войне".

Елена Сорокина – журналист и политолог



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