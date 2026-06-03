"Проснулась от взрывов". Атака дронов на Санкт-Петербург накануне ПМЭФ

В ночь на 3 июня Санкт-Петербург и Ленинградская область пережили массированную атаку беспилотников. В 02:47 губернатор Ленинградской области предупредил читателей своего телеграм-канала Александр ДроZденко об опасности БПЛА и о возможном снижении скорости мобильного интернета. Местные жители рассказали редакции Север.Реалии, что услышали звуки дронов и взрвывы в четыре утра. В разных точках города поднялись огромные столбы дыма, которые были видны за несколько километров. В результате атаки БПЛА поражены некоторые объекты инфраструктуры, есть пострадавшие.

Налет украинских дронов произошел накануне открытия в Петербурге Международного экономического форума, на котором 5 июня должен выступить Владимир Путин.

"Дом весь покорежило"

– Я без четверти пять сегодня проснулась от грохота. Сначала подумала, что гроза, но гроза так часто не грохочет. Не спала до 6 утра, – говорит жительница Кировского района Петербурга Ирина. – Столбы дыма стояли. И никто не предупреждал! Ноль смс было, никаких сирен или чего-то подобного. Я проснулась, уже поздно было куда-то уезжать или бежать – в доме даже подвалы закрыты. Моя подруга в другом ЖК хоть на парковке смогла укрыться. У нас просто негде.

Жительница Курортного района Петербурга Елена говорит, что проснулась в 5 утра от движения дома.

– Дом содрогнулся, прям зашатался. Взрывы были. Страшно не было, потому что я из Белгорода, там прилеты каждый день случались. Но тут выше квартира, так что ощущения жестче, – говорит Елена. – Не было оповещений вообще. И весь интернет лежал, заблокировано все, полностью! Никакие белые списки не работали. Даже сейчас с трудом. Я удивляюсь людям, которые видео умудряются выкладывать. Во-первых, не боятся преследования. Во-вторых, как они обошли блокировки?!

В Приморском районе жительница Комендантского проспекта также жалуется на отсутствие оповещения.

– В 5 утра проснулась от взрывов. Муж сначала успокаивал, что это якобы гром, но потом мы оба услышали пулеметную очередь! – говорит Светлана. – При этом не было сообщения от РЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

В Красносельском районе жители проснулись еще раньше – их дом был поврежден обломками дронов.

– Я ночевала у подруги в многоэтажке на Патриотов, 34 (ЖК "Каскад"). Грохот взрывов начался, еще пяти не было. Пока мы собирались, паковали кошку и сами одевались – окно пошло трещинами и стены дома тоже, как мы потом уже увидели, – рассказывает Алина. – БПЛА летали один за другим, мы не рискнули бежать из дома. Спустились на парковку, переждали там часа четыре – не меньше. Нам постоянно приходили ужасные смс – где-то люди пострадали, у моей подруги частный дом родителей в Луже (деревня в Волховском районе, 146 км от Петербурга) поврежден обломками дронов.

35-летний петербуржец Максим занимается музыкой и всю жизнь живет в Петербурге – неподалеку от станции метро "Приморская" и Финского залива. Ночью в момент атаки беспилотников он был дома, но еще не спал. Говорит, что грохот начался около четырех утра и продолжался примерно до шести:

– Взрывы были на другом конце залива, как я понял, слышно было хорошо, окна трещали, – рассказал он. – С четырех до шести примерно каждые минут десять был слышен грохот, может, чуть реже. Стекла просто дрожали, не было ощущения, что стекла вылетят.

По его словам, сначала звуки доносились издалека, потом стали ближе, больше всего это было похоже на гром. После взрывов Максим увидел в небе черный дым – "справа от дома, полосой". Огня, вспышек или зарева он не заметил.

Интернет и мобильная связь работали, но смс с предупреждением об угрозе пришла поздно, уже ближе к концу атаки.

– Я сразу понял, что это атака беспилотников, и убедился в этом, почитав новости, – говорит он. – До этого на районе ни разу такого сильного прилета не слышал. Были где-то в районе Ольгино звуки однажды, ещё в этом году, но они сильно дальше были.

Губернатор области Александр Дрозденко позже сообщил в своем телеграм-канале, что люди от атак не пострадали. Повреждения домов он назвал "незначительными".

"Над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника 4 частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет.

По предварительной информации, в других районах Ленинградской области пострадавших и разрушений нет", – написал Дрозденко в 7:20 утра.

В самом Санкт-Петербурге, по сообщениям пресс-службы местной администрации, атакам подверглись объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. На данный момент сообщается о четверых пострадавших, погибших нет. Независимое издание Astra и ряд украинских СМИ сообщили, что целью атаки мог стать Петербургский нефтяной терминал. В публикациях утверждалось, что на территории предприятия возник пожар. Официального подтверждения этой информации пока не последовало. Радио Свобода удалось подтвердить, что пожар после атаки дронов начался на "Петербургском нефтяном терминале", это видно на спутниковом снимке:

"Петербургский нефтяной терминал", говорится на сайте компании, является одним из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. Предприятие обеспечивает процесс по приему грузов, поступающих по железной дороге, автотранспортом, реке и по отгрузке их на морские суда, бункеровщики и автоцистерны. На его территории – 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, общая пропускная способность терминала достигает 12,5 млн тонн год.

Вечером 3 июня были опубликованные новые спутниковые снимки: на них видно, что пожар на "Петербургском нефтяном терминале" удалось потушить.

О повреждениях квартир и домовладений петербургские чиновники также молчат. Эти проблемы предстоит решать их владельцам в частном порядке.

– Я так поняла, там стену придется восстанавливать. А у подруги – окно менять полностью. Еще парень в общедомовой чат писал, что балкон у него весь вылетел. Судя по их [чиновников] сообщениям, ничего людям компенсировать не будут, – говорит Алина.

Аэропорт "Пулково" был закрыт с трех часов ночи до полдевятого утра.

– Наш рейс до Турции на пять часов перенесли. И мы не могли выйти из аэропорта куда-то, было непонятно – скоро полетим, или вообще до завтра ждать, – говорит Сергей. – Слетели на сегодня планы, но мы рады, что вообще улетаем. Совсем забыли про этот форум, к ПМЭФ можно было ожидать. Но в среднем у народа задержки на 3-4 часа – терпимо. Год назад задержки на сутки и больше были!

В Пулково сообщали, что к восьми часам утра более чем на два часа задержано 42 рейса, еще двенадцать ждут вылета с запасных аэродромов. "Обстановка в терминалах спокойная", – объявила пресс-служба аэродрома.

Массированные атаки беспилотников на объекты российской топливной и военной инфраструктуры – вплоть до Балтики и Заполярья – давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Сегодня это ключевой элемент асимметричной стратегии Киева, призванной компенсировать превосходство Москвы в живой силе и тяжелых вооружениях.

О том, как эволюционировала беспилотная авиация ВСУ за последний год и почему российская система ПВО оказалась не готова к ударам на сверхдальние дистанции, в эфире Ukraine Brief рассказала эксперт Лондонской школы экономики (LSE) Мария Золкина. Север.Реалии публикуют ключевой фрагмент её анализа:

– Примерно на втором году полномасштабной войны стало очевидно, что Украина обязана действовать асимметрично в ответ на российские ракетные удары по гражданской инфраструктуре и массированное давление на фронте. Дроны стали идеальным ответом. Они дешевы и технологически гибки: требования на передовой меняются так быстро, что модифицировать беспилотники приходится каждые два-три месяца. При этом половина используемых БПЛА – это максимально простые аппараты, их задача – истощать и "тестировать" российскую ПВО. Но для ударов вглубь российского тыла используются совершенно другие, высокотехнологичные одиночные "крылья", – говорит Мария Золкина.

По мнению аналитика, поворотной точкой в этой воздушной кампании стала масштабная операция "Паутина" (проведенная СБУ год назад, 1 июня 2025 года), в ходе которой на дальних аэродромах РФ был уничтожен и поврежден 41 самолет, включая стратегические бомбардировщики. Её главная особенность была в глубокой конспирации: беспилотники тогда запускались агентурной сетью непосредственно с территории самой Российской Федерации.

За прошедший год Украина сделала огромный шаг вперед, считает Мария Золкина. Теперь ВСУ способны поражать глубокий российский тыл, вообще не заходя на территорию РФ. Сегодня украинские дроны, запущенные со своей территории, стабильно долетают до Республики Коми. А это 1750 километров – дистанция, которая в два раза превышает расстояние от украинской границы до Москвы".

Эксперты сходятся во мнении: расширение географии ударов вынуждает Минобороны РФ растягивать системы противовоздушной обороны, оголяя либо фронт, либо крупные промышленные центры. На фоне этого в пострадавших регионах – от топливного кризиса в аннексированном Крыму до перебоев со связью в Петербурге – гражданское население начинает напрямую ощущать последствия войны, которую Кремль годами пытался преподнести как "далекую и контролируемую операцию".

– Атаки на НПЗ тоже стали очень системными, во-первых, регулярными, во-вторых, направленными уже не только на ректификационные колонны, но и на установки вторичной переработки – гидроочистку дизтоплива, изомеризационные установки, гидрокрекинги – это химическое оборудование, где фракции нефти превращаются в современное моторное топливо для современных двигателей, – пишет в своем тг-канале нефтегазовый аналитик Сергей Вакуленко. – ...В отличие от атмосферных колонн, эти установки заметно более сложные и с большей долей импортных деталей, которые выпускает не так много производителей. В этом году ВСУ явно стремятся создать заметный импакт для Москвы и Петербурга – атаки сконцентрированы на НПЗ, снабжающие эти города, но крайне целенаправленно и системно, – пишет Вакуленко.

Киев объясняет удары по российским нефтебазам, терминалам и НПЗ попыткой ослабить экономическую базу войны. По оценкам Reuters, только за первые пять месяцев 2026 года украинские атаки вывели из строя около 700 тысяч баррелей нефтеперерабатывающих мощностей в сутки на 16 российских заводах. Одновременно Россия продолжает наносить массированные удары по украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры. В начале июня российские ракеты и беспилотники атаковали Киев и другие города Украины, вызвав разрушения жилых домов и жертвы среди мирного населения.