Авторов видео о вымышленном депутате обвинили в хулиганстве

Против авторов YouTube-канала BARAKuda, известного по серии роликов о вымышленном депутате Виталии Наливкине из Уссурийска, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в своём телегам-канале журналист Алексей Пивоваров со ссылкой на продюсера шоу Андрея Клочкова.

У всех членов съёмочной группы проходят обыски. Их обвиняют в хулиганстве с применением взрывчатых веществ (статье 213.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до восьми лет лишения свободы.

"Якобы оно (хулиганство – прим. РС) было в видео, где Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета. Тот ролик вышел полтора месяца назад, претензий ни у кого не было. Правда, позже вышел нашумевший ролик с пародией на Ирину Волк (официальный представитель МВД РФ – прим. РС), и к нему претензии уже были. Похоже, и есть", – написал Пивоваров.

В октябре суд в Уссурийске приговорил к трём месяцам колонии актрису Ларису Кривоносову. Она пародировала в роликах о Наливкине официального представителя МВД России.

Кривоносову обвинили в неоднократном нарушении правил административного надзора, который за ней установили после освобождения из тюрьмы в 2017 году.