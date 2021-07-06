Против экс-губернатора Кировской области возбуждено новое дело

Против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего срок по обвинению во взятке, возбуждено новое уголовное дело.

На этот раз политика заподозрили в превышении полномочий. По соответстующей статье ему грозит до семи лет лишения свободы. Дело возбудило региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в 2015 году губернатор Белых, "из личной заинтересованности" обеспечил "крупную сделку" – "Кировская региональная ипотечная корпорация" (КРИК) заключила с другой организацией области договор займа на 320 миллионов рублей. Деньги с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года. Однако эту сумму КРИК не получила, так как Белых, как утверждает обвинение, распределял средства "на нужды иных юридических лиц, находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии". Позднее Арбитражный суд Кировской области взыскал с правительства 202 миллиона рублей. Всё это в итоге нанесло ущерб бюджету, приводит позицию следствия РБК.

Адвокат Белых Андрей Грохотов отметил, что обвинение экс-губернатору ещё не предъявили.

По делу о получении взятки Никита Белых в 2018-м году был приговорён судом в Москве к 8 годам колонии строгого режима. Сам политик вину не признал. Он заявлял, что стал жертвой провокаций спецслужб. Отбывать наказание его отправили в колонию в Рязанской области, отмечает Русская служба "Би-би-си".