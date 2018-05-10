Московский городской суд утвердил приговор Никите Белых

Московский городской суд в четверг отклонил апелляцию на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, которого осудили на восемь лет колонии строгого режима. Об этом сообщает правозащитный портал "Медиазона".
Из приговора убрали пункт о лишении Белых права занимать должности в образовательных структурах. Это стало единственным изменением.
Сам Никита Белых участвовал в заседании по видеосвязи. После заключения под стражу бывший губернатор жаловался на проблемы со здоровьем. Его состояние было признано смягчающем обстоятельством.
Белых задержали в июне 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 600 тысяч евро. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести ряд предприятий в список инвестиционных проектов области.
По данным "Медиазоны", дело Белых построено на трех эпизодах предполагаемого получения взяток. Два из них связаны с предпринимателем Альбертом Ларицким, один – с его партнером Юрием Зудхаймером. Защита бывшего губернатора настаивала, что свидетели, опрошенные по первым двум эпизодам, могли оговорить обвиняемого по указанию правоохранительных органов. Адвокат Белых в январе заявлял, что Ларицкий решил изменить показания, так как ранее на него оказывалось давление.
Прокуратура требовала приговорить Никиту Белых к 10 годам лишения свободы и назначить ему штраф в размере 100 миллионов рублей. Бывший губернатор вины не признает и считает дело провокацией спецслужб. Задержание бывшего губернатора курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов, который также занимался делом бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.
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