Против сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца завели уголовное дело

В отношении сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос" Григория Мельконьянца возбуждено уголовное дело об организации работы нежелательной организации. У него и его соратников проводятся обыски. Об этом в четверг сообщили российские информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В ближайшее время Мельконьянца планируют задержать, отметил собеседник ТАСС. По упомянутой уголовной статье (284.1 УК РФ) грозит до шести лет лишения свободы, уточняет РБК.

По информации источника агентства РИА Новости, сотрудники силовых структур провели обыски у самого Григория Мельконьянца и у 14 региональных координаторов "Голоса" в восьми регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук со ссылкой на поставление следователей рассказал "Дождю", что обыски у координаторов движения связаны с деятельностью международной неправительственной структуры "Европейская сеть организаций по наблюдению на выборах" (ENEMO). Эту организацию в сентябре 2021 года объявили в России "нежелательной". По словам Андрейчука, именно ENEMO упоминается в постановлении об обыске у координатора "Голоса" Полины Костылевой, у которой среди прочих в четверг проходили обыски. Документ ему прислала сама Костылева.

ENEMO - сеть из ведущих некоммерческих, непартийных и неправительственных организаций из 18 стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии. Она была основана в сентябре 2001 года. Движение "Голос" было членом ENEMO, но приостановило участие после признания этой организации нежелательной на территории России.