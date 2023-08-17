Против сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца завели уголовное дело

В отношении сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос" Григория Мельконьянца возбуждено уголовное дело об организации работы нежелательной организации. У него и его соратников проводятся обыски. Об этом в четверг сообщили российские информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В ближайшее время Мельконьянца планируют задержать, отметил собеседник ТАСС. По упомянутой уголовной статье (284.1 УК РФ) грозит до шести лет лишения свободы, уточняет РБК.
По информации источника агентства РИА Новости, сотрудники силовых структур провели обыски у самого Григория Мельконьянца и у 14 региональных координаторов "Голоса" в восьми регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.
Сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук со ссылкой на поставление следователей рассказал "Дождю", что обыски у координаторов движения связаны с деятельностью международной неправительственной структуры "Европейская сеть организаций по наблюдению на выборах" (ENEMO). Эту организацию в сентябре 2021 года объявили в России "нежелательной". По словам Андрейчука, именно ENEMO упоминается в постановлении об обыске у координатора "Голоса" Полины Костылевой, у которой среди прочих в четверг проходили обыски. Документ ему прислала сама Костылева.
ENEMO - сеть из ведущих некоммерческих, непартийных и неправительственных организаций из 18 стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии. Она была основана в сентябре 2001 года. Движение "Голос" было членом ENEMO, но приостановило участие после признания этой организации нежелательной на территории России.
- "Голос" занимается независимым наблюдением за выборами в России. Движение было образовано в 2013 году после того, как существовавшая с 2000 года ассоциация "Голос" была включена в реестр НКО-"иностранных агентов". У движения "Голос" статус иностранного агента с августа 2021 года.
- В октябре прошлого года у Григория Мельконьянца и других руководителей "Голоса", а также у региональных активистов проходили обыски. Правозащитник в беседе с РБК отмечал, что следственные действия проводились "по совершенно надуманному предлогу, возбуждено какое-то уголовное дело в Иваново на активиста". Как уточнялось в постановлении на обыск, речь шла о постах в Telegram местного активиста Михаила Гусева "Дневник эмигранта".
- Реестр нежелательных организаций появился в российском законодательстве в 2012 году. В него попадают юридические лица, работу которых государственные органы объявляют опасной для России. Законодательство предусматривает уголовную ответственность за сотрудничество с такими организациями. В реестре их уже около 100.
- В 2023 году российская прокуратура регулярно пополняет список нежелательных организаций, в том числе за счет независимых СМИ ("Медуза", "Новая газета Европа", телеканал "Дождь") и оппозиционных структур, выступающих против войны в Украине и президента Владимира Путина.
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