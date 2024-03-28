Провал за провалом. Галина Сидорова – о начале пятого срока

Шёл двадцать третий путинский год. Не знаю, поверил ли он сам в 87 с хвостиком – процентную поддержку россиян, но выглядел довольным, провёл ритуальные встречи с соратниками и прихлебателями. Правда, в качестве "салюта" в честь наступления пятого срока прогремел теракт. Настоящий, а не из тех, о предотвращении которых регулярно докладывают Бортников с Патрушевым.

ИГИЛ, точнее ИГИЛ-К, напомнил о себе. Наиболее вероятная на настоящий момент версия. Впрочем, кремлёвская рать во главе со своим предводителем с каждым днём всё усерднее пытается её "замылить", переводя стрелки на Украину, которая явно меньше всего заинтересована в таком подрыве собственной репутации в глазах международного сообщества. И, конечно, на главных "врагов" – "англосаксов" и "пятую колонну". Именно эти вбрасываемые в публичное поле продукты жизнедеятельности пропагандистов режима наводят на самые чёрные воспоминания о "шалостях" спецслужб в канун первого путинского срока, возвращают к вопросам, так и оставшимся без ответа после взрывов домов в Москве и "учений" с "рязанским сахаром".

Современные средства информации таковы, что теракт в "Крокус Сити Холле" демонстрировался фактически в прямом интернет-эфире. Люди как могли подавали сигнал SOS, выкладывая в сеть, что успевали заснять. И оторопь брала от того, как медленно всё развивается. Вот вооруженные люди вламываются в стеклянные двери и автоматными очередями в спину "гонят" толпу вглубь здания, убивая всех, кто попадается на пути. Действуют профессионально и безжалостно. А вот растерянные люди в зрительном зале, не сразу осознающие, что происходит. Некоторые, видимо, в таком шоке, что вроде как не торопятся спасаться. Другие, наоборот, мечутся в поисках выхода. Новые кадры: люди осторожно спускаются по полутёмной и уже задымлённой лестнице, натыкаются на закрытую дверь, кричат, что в зрительном зале взрывы, пожар. Пожарной сигнализации не слышно. Огня не видно, как не видно ни спасателей, ни "космонавтов", которых мы привыкли лицезреть бодро поколачивающими мирных участников оппозиционных митингов. Они, как потом выяснится, зайдут в здание, когда уже некому будет помогать. Кто мог, спасся сам волею счастливого случая или при помощи оказавшихся рядом смелых и находчивых товарищей по несчастью.

А дальше всё как в убыстренной съёмке: длившаяся несколько часов погоня, беготня по лесу, поимка к утру "всех исполнителей теракта" с выкладкой в интернет допросов на месте с применением пыточных средств. Судя по всему, отрезание ушей и пропускание тока через гениталии, отработанные в ходе двухлетней войны на пленных военных и гражданских украинцах, отныне считаются у путинских силовиков "законным получением необходимой информации". Допросы для наглядности выложили в сеть. Видимо, кому-то показалось, что такая бессудная расправа "успокоит" возмущенных жестокостью теракта соотечественников.

А то ещё начнут задаваться неудобными вопросами. К примеру, почему вообще случился этот провал? Почему отмахнулись от предупреждения американцев, что новая атака ИГИЛ готовится в Москве? Путин так вообще назвал этот профессиональный жест доброй воли "шантажом и намерением дестабилизировать наше общество". Почему нападавшие запросто вломились в здание, будто никакой охраны многотысячного мероприятия и не было? Как получилось, что "Крокус" сгорел дотла? Свет в зале, судя по видео, не отключился, соответственно, не включилось аварийное освещение – значит ли это, что система пожаротушения была обезвожена или вовсе не встроена? Иначе за несколько минут на каждый квадратный метр горящей площади было бы выброшено из специальных труб достаточно воды, чтобы ликвидировать или хотя бы уменьшить возгорание. Большинство подобных сооружений в Европе оборудованы такими системами, как и принудительной вентиляцией на случай задымления. И, наконец, почему террористам позволили – если поверить, что именно те самые таджикские "парикмахеры-таксисты" и были главными исполнителями теракта, – доехать аж до Брянщины на засвеченной у "Крокуса" машине? Почему так непохожи предъявленные публике субъекты на тех, кто безжалостно и профессионально в течение восьми минут согнал людей, словно скот, в зрительный зал, чтобы там поджечь? Или в преступлении были задействованы и другие исполнители, которым либо позволили уйти, либо они оказались более профессиональными, чтобы скрыться?

Дело в медленном убийстве России как государства, в разрушении его правовой системы

Полагаю, именно, дабы пресечь неудобные вопросы, Путину сотоварищи и понадобился триллер с погоней, кровавой развязкой и немедленным арестом. Не прошло и двадцати часов, как Сам, "весь в белом", являет себя народу: всех поймали, всё под контролем, всё идёт по плану. Полный набор знакомых ответов. А вы, дорогие россияне, живите и работайте спокойно. Главное, лишних вопросов не задавайте. Иначе запишут в террористы и экстремисты, с которыми долгие годы денно и нощно борются Путин сотоварищи. Списки пополняются регулярно – Свидетелями Иеговы, представителями ЛГБТ, пацифистами и прочими критиками Кремля. Итог героического противостояния терроризму, как подсчитали коллеги, более 20 терактов в течение последних 25 лет, унёсших более 1000 жизней. Но дело не только в мартирологе, к которому трагедия в "Крокусе" добавила почти 140 невинных жертв. Дело в медленном убийстве России как государства, в разрушении его правовой системы. Символ катастрофы – поспешное вручение медалей "За отвагу" военным, задержавшим – читай: учинившим расправу – подозреваемых террористов.

…Символом последней "неизбирательной" кампании в России стали очереди – как метко выразился один мой коллега, "очереди за демократией". Демократии россиянам снова не досталось. Как, впрочем, и безопасности, обещанной Путиным при вступлении в должность президента, как теперь кажется, вечность назад. Взамен предлагают бессудные расправы над подозреваемыми и отмену смертной казни.

А ещё телевизионную картинку: Путин в одиночестве в своей резиденции ставит свечку за упокой погибших в "Крокусе". Видимо, чтоб никто не усомнился, что он с народом и тоже скорбит. У меня, правда, сразу возник вопрос: а этот добрый христианин ставит свечку за всех тех мирных украинцев и русских, кто по его вине прямо сейчас умирает в Украине десятками тысяч? За всех, кого по его приказу отравили, убили или запытали в российской тюрьме?

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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