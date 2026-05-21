Пункты в Беларуси в ходе учений снабдили ядерными боеприпасами

Минобороны России заявило в четверг о доставке ядерных боеприпасов в полевые пункты ракетной бригады в Беларуси, в рамках ядерных учений.

"Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков", - отметили в российском военном ведомстве.

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала также видео, которое, как утверждается, содержит кадры транспортировки боеприпасов. На записи показаны колонны военной техники и подготовка личного состава, отмечает РБК.

Утром 19 мая российское Минобороны сообщило о проведении до 21 мая учений "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии". Ранее о подготовке этих учений не сообщалось, но днём ранее военное ведомств Беларуси заявило о начале совместно с российскими военными "тренировки" по применению ядерных сил на белорусской территории.

В учениях, как отмечалось, планировалось задействовать более 64 тысяч военнослужащих и свыше 7,8 тысяч единиц техники, включая более 200 ракетных установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подводных лодок.

Нынешние совместные ядерные учения России и Беларуси третьи с тех пор, как Москва в 2023 году разместила в соседней стране тактическое ядерное оружие. По оценкам, на белорусскую территорию доставили десятки ядерных боеголовок. Кроме того, сообщалось о размещении в Беларуси российских ракетных комплексов средней дальности "Орешник", способных нести ядерный заряд.

