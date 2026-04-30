Путин анонсировал отставку главы Дагестана Сергея Меликова

Президент России Владимир Путин анонсировал изменения в руководстве Дагестана. Путин заявил, что у действующего главы республики Сергея Меликова срок на посту заканчивается в сентябре, и он перейдёт на другую работу.

"Он много сделал и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу: жизнь идёт дальше", - отметил Путин, говоря о Меликове, на встрече в Кремле в четверг с представителями Дагестана.

Как сообщают агентства, вместо Меликова представители республики предложили назначить председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина, а на пост премьера - нынешнего заместителя полпреда России в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова. Путин, как отмечается, с их кандидатурами согласился.

О предстоящих изменениях объявлено на фоне ликвидации последствий разрушительного паводка в Дагестане нынешней весной. В результате наводнений, вызванных сильными дождями, в республике были разрушены сотни домов и дорог, возникли перебои с водо- и электроснабжением. Официально сообщалось о шести погибших.