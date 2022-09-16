Путин и Эрдоган обсудили поставки российского газа Турции

В ближайшее время в силу вступит договоренность об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Вместе с тем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Эрдоган намерен потребовать у Путина скидку в 25 процентов на поставки газа.

Кроме того, Эрдоган намерен добиться возможности оплачивать часть поставок в лирах, уточняют собеседники Bloomberg. Так президент Турции намерен стабилизировать экономику страны перед выборами в следующем году. Сейчас уровень инфляции в стране превышает 80 процентов, годовой рост цен на продукты превысил 90 процентов.

Турция – одна из немногих стран мира, которая не присоединилась к санкциям против России из-за Украины. При этом Анкара оказывает гуманитарную и военную помощь Киеву и предлагает себя как посредника для переговоров по урегулированию конфликта.

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