Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября

Президенты России и Турции проведут переговоры в Сочи 4 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее на этой неделе правящая в Турции "Партия справедливости и развития" сообщила о встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи в начале сентября. Отмечалось, что на предстоящей встрече будет обсуждаться возможное возобновление участия России в черноморской зерновой сделке или альтернатива этому соглашению.
В пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал точную дату переговоров. "Переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи, это будет середина дня", - сказал Песков.
Это будет первая встреча двух лидеров после завершения зерновой сделки в середине июля. При этом лидеры России и Турции находятся в постоянном контакте. Их прошлый телефонный разговор состоялся 2 августа, пишет ТАСС.
- Зерновая сделка, по которой продовольствие вывозилось из заблокированных Россией черноморских портов, была заключена в июле 2022 года. Четырёхстороннее соглашение подписали представители Украины и России при участии Турции и ООН. В соглашении оговаривались условия беспрепятственного экспорта сельхозпродукции по Чёрному морю из российских и украинских портов под гарантии посредников.
- 17 июля Россия вышла из зерновой сделки. Москва заявила, что часть договоренностей, касающихся экспорта российских удобрений и продовольствия, не выполнена.
- С 18 июля российские войска начали регулярно обстреливать Одесскую область, уничтожая портовую инфраструктуру. При этом причинами обстрелов Кремль назвал атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля.
- В конце июля источники The Wall Street Journal сообщали, что Путин игнорирует запросы Эрдогана о переговорах вокруг возобновления зерновой сделки. Поводом для выхода Москвы из соглашения собеседники издания среди прочего назвали недовольство Путина выдачей Турцией Украине командиров полка "Азов". Защитники "Азовстали" в Мариуполе сдались в плен весной и в результате обмена были вывезены в Стамбул. По условиям обмена они должны были оставаться в Турции до конца войны.
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