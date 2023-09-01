Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября

Президенты России и Турции проведут переговоры в Сочи 4 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее на этой неделе правящая в Турции "Партия справедливости и развития" сообщила о встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи в начале сентября. Отмечалось, что на предстоящей встрече будет обсуждаться возможное возобновление участия России в черноморской зерновой сделке или альтернатива этому соглашению.

В пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал точную дату переговоров. "Переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи, это будет середина дня", - сказал Песков.

Это будет первая встреча двух лидеров после завершения зерновой сделки в середине июля. При этом лидеры России и Турции находятся в постоянном контакте. Их прошлый телефонный разговор состоялся 2 августа, пишет ТАСС.

Зерновая сделка, по которой продовольствие вывозилось из заблокированных Россией черноморских портов, была заключена в июле 2022 года. Четырёхстороннее соглашение подписали представители Украины и России при участии Турции и ООН. В соглашении оговаривались условия беспрепятственного экспорта сельхозпродукции по Чёрному морю из российских и украинских портов под гарантии посредников.

17 июля Россия вышла из зерновой сделки. Москва заявила, что часть договоренностей, касающихся экспорта российских удобрений и продовольствия, не выполнена.

С 18 июля российские войска начали регулярно обстреливать Одесскую область, уничтожая портовую инфраструктуру. При этом причинами обстрелов Кремль назвал атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля.