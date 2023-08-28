Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин и Эрдоган встретятся в Сочи и обсудят зерновую сделку

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Президенты Росии и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут в начале сентября встречу в Сочи. Об этом сообщила Партия справедливости и развития Турции, главой которой является Эрдоган. На встрече будет обсуждаться возможное возобновление участия России в черноморской зерновой сделке или альтернативы ей.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже заявил о скорых переговорах лидеров Турции и России и о том, что Кремль ведёт к ним подготовку.

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что встреча может состояться 8 сентября.

  • Зерновая сделка, по которой продовольствие вывозилось из заблокированных Россией черноморских портов, была заключена в июле 2022 года. Четырёхстороннее соглашение подписали представители Украины, России, Турции и ООН. В соглашении оговаривались условия беспрепятственного экспорта сельскохозяйственной продукции по Чёрному морю из российских и украинских портов под гарантии ООН и Турции.
  • 17 июля Россия вышла из зерновой сделки. Москва заявила, что часть договоренностей, касающихся экспорта российских удобрений и продовольствия, не выполнена.
  • С 18 июля российские войска начали практически ежедневно обстреливать Одесскую область, уничтожая портовую инфраструктуру. При этом причинами обстрелов Кремль назвал атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля.
  • В середине июля немецкая газета Bild сообщила, что Россия совместно с Турцией и Катаром готовят новое соглашение на смену зерновой сделке. По сведениям журналистов, страны-участницы разрабатывают новую схему экспорта российского зерна в бедные страны, согласно которой Турция будет выступать как организатор, а Катар – как спонсор поставок.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG