Путин и Эрдоган встретятся в Сочи и обсудят зерновую сделку

Президенты Росии и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут в начале сентября встречу в Сочи. Об этом сообщила Партия справедливости и развития Турции, главой которой является Эрдоган. На встрече будет обсуждаться возможное возобновление участия России в черноморской зерновой сделке или альтернативы ей.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже заявил о скорых переговорах лидеров Турции и России и о том, что Кремль ведёт к ним подготовку.

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что встреча может состояться 8 сентября.