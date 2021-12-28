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Время турбулентности: каким был 2021-й, чего ждать в 2022-м? Эфир в 20:30

Говорим о перспективах на постсоветском пространстве

Каким был 2021 год для Украины, Молдовы, Беларуси, для отношений этих стран с Россией? Каковы перспективы дальнейшего развития событий?

Собеседники Виталия Портникова Павел Климкин, дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, Владислав Кульминский, политолог, экс-вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдовы, и Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Эфир в 20:30.

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