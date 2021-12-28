Время турбулентности: каким был 2021-й, чего ждать в 2022-м? Эфир в 20:30

Каким был 2021 год для Украины, Молдовы, Беларуси, для отношений этих стран с Россией? Каковы перспективы дальнейшего развития событий?

Собеседники Виталия Портникова – Павел Климкин, дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, Владислав Кульминский, политолог, экс-вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдовы, и Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Эфир в 20:30.