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Путин объявил о введении новой системы высшего образования в 6 вузах

Во время занятий в Московском авиационном институте (МАИ)

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования". Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, с 2023 года будет запущен пилотный проект по реформе вузовского образования. Система будет состоять из трёх ступеней: базовое высшее образование, затем специализированное и аспирантура.

"Базовое высшее образование" должно занимать от четырёх до шести лет, специализированное - от года до трёх. На уровне специализированного высшего образования будут предложены программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Пилотный проект будет проводиться в шести российских вузах: МАИ, МИСиС, МПГУ, Балтийском федеральном университете, Петербургском горном университете и Томском государственном университете.

  • В 2003 году российские вузы перешли на так называемую болонскую систему, предполагающую бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Эта система принята ещё в 45 странах мира. Весной 2022 года Россия вышла из болонского процесса. В послании Федеральному собранию Владимир Путин говорил о возвращении к "традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием" со "всем лучшим из советской системы".

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