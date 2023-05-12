Путин объявил о введении новой системы высшего образования в 6 вузах

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования". Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, с 2023 года будет запущен пилотный проект по реформе вузовского образования. Система будет состоять из трёх ступеней: базовое высшее образование, затем специализированное и аспирантура.

"Базовое высшее образование" должно занимать от четырёх до шести лет, специализированное - от года до трёх. На уровне специализированного высшего образования будут предложены программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Пилотный проект будет проводиться в шести российских вузах: МАИ, МИСиС, МПГУ, Балтийском федеральном университете, Петербургском горном университете и Томском государственном университете.