Путин побеждает на президентских выборах в России с 88% голосов

В России завершилось голосование на президентских выборах. По итогам обработки более 24% бюллетеней, лидирует Владимир Путин. Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, действующий президент набрал почти 88% голосов.

Николай Харитонов от КПРФ набрал 3,86% голосов, Владислав Даванков из партии "Новые люди" — 3,76%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 2,97%.

Предварительно явка избирателей составила 74,22%.

Экзитполы ВЦИОМ и ФОМ показывают, что Путин лидирует с результатом более 87%.

На выборах 2018 года Путин был переизбран с 77% голосов. На тот момент это был его максимальный результат.

Выборы в России, на оккупированных территориях Украины и в аннексированном Крыму проходили в течение трёх дне. 17 марта – третий, заключительный день голосования.

Независимые наблюдатели и эксперты оценивают выборы как несвободные и неконкурентные. Путин, руководящий Россией с 2000 года, баллотировался на пятый срок. Всем кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам, собиравшим подписи, Центральная избирательная комиссия в регистрации отказала.

На оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Херсонской областей обработаны 100% протоколов, сообщили в ЦИК. В Луганской и Донецкой областях за Путина проголосовали 95% пришедших на участки, в Херсонской области — 88%, в Запорожской — 92%.

Западные страны осудили проведение выборов на оккупированных территориях. Итоги голосования там признаваться не будут. Местные жители рассказывали, что на них оказывали давление, принуждая к голосованию.

За три дня выборов возбуждены более 60 уголовных дел, составлены более 150 административных протоколов, заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой.



МВД не выявило нарушений, влияющих на ход или результаты голосования. По словам Горового, большая часть дел возбуждены по статье о заведомо ложном акте терроризма (23 дела) и воспрепятствованию осуществления прав избирателей (21 дело).

В течение всех трёх дней голосования сообщалось о случаях, когда в избирательные урны вылили зелёнку или подобное красящее вещество.

17 марта в здании избирательного участка в Перми 64-летняя женщина пронесла на территорию избирательного участка большую петарду и подорвала её в туалете. Женщине оторвало руку, сообщает телеграм-канал "База". Информацию о взрыве позднее подтвердило Министерство территориальной безопасности Пермского края.

По последним данным "ОВД-Инфо", во время президентских выборов и в ходе протестов, связанных с голосованием задержаны не менее 80 человек в 20 городах. Наибольшее число задержаний в Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

За рубежом, по последним данным МИД, на президентских выборах проголосовали около 250 тысяч россиян. За границей были открыты 230 избирательных участков в 111 странах мира и самопровозглашённых республиках.

Российская оппозиция призывала всех, кто не согласен с политикой действующего президента, прийти на избирательные участки в 12:00 по местному времени в рамках акции "Полдень против Путина". В это время большие очереди из желающих проголосовать выстроились во многих городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Перми, Челябинске, Новосибирске.

В Армении несколько тысяч человек пришли голосовать в полдень в посольство России в Ереване. В армянскую столицу также приехали россияне из Грузии — там возможности проголосовать не было. Избирательный участок в Ереване из-за наплыва желающих продлил часы работы. Источник Радио Свобода в Армении, сообщил, что некоторые люди стояли в очереди не менее шести часов.

В Астане также была продлена работа избирательного участка.

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