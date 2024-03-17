Сотни россиян, живущих в Грузии, голосовали на выборах в Ереване

Несколько сотен россиян из числа переехавших из России в Грузию на постоянное место жительство после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, в последние дни специально выехали из Тбилиси, а также Батуми в Ереван, чтобы проголосовать на выборах президента России на двух избирательных участках, открытых в Армении.

Об этом сообщил основатель независимого информационно-аналитического ресурса Nation.ge Гоча Мирцхулава. Одновременно он отметил, что россияне, уехавшие из России в знак протеста против политики президента Владимира Путина, "планировали проголосовать в Армении против всех четырёх кандидатов в президенты либо испортить бюллетени".

По данным аналитика того же ресурса Давида Авалишвили, россияне выехали из Грузии в Армению организованно – на автобусах либо на такси, предварительно договорившись в соцсетях о солидарной акции протеста, и на грузино-армянской государственной границе, начиная с 15 марта, было заметно скопление машин.

В Тбилиси же 17 марта, на центральном проспекте Руставели, недалеко от здания грузинского парламента, прошла акция протеста россиян, живущих в Грузии. Она состоялась по инициативе фонда "Свободная Россия" в рамках глобальной акции "Полдень против Путина".

В акции в грузинской столице приняли участие около 300 человек. Они держали плакаты на русском и грузинском языках, один из которых гласил: "Хватит Путина, войны, лжи и репрессий". Собравшиеся также скандировали: "Россия будет свободной". После завершения митинга участники прошли маршем по проспекту мимо здания парламента и вновь собрались на митинг на площади Свободы. Некоторые из участников говорили местным журналистам, что не планируют возвращаться в Россию "до тех пор, пока там правит путинский режим, ввергший страну в кровопролитную войну".

То, что в Грузии не был открыт ни один избирательный участок на выборах президента России, связано с отсутствием дипломатических отношений между двумя странами. Они прерваны по инициативе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с августа 2008 года после событий "пятидневной войны".