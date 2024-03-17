Путин побеждает на президентских выборах в России

В России завершилось голосование на президентских выборах. По итогам обработки более 24% бюллетеней, лидирует Владимир Путин. Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, действующий президент набрал почти 88% голосов.

Николай Харитонов от КПРФ набрал 3,86% голосов, Владислав Даванков из партии "Новые люди" — 3,76%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 2,97%.

Предварительно явка избирателей составила 74,22%.

Экзитполы ВЦИОМ и ФОМ показывают, что Путин лидирует с результатом более 87%.

Выборы в России, на оккупированных территориях Украины и в аннексированном Крыму проходили в течение трёх дне. 17 марта – третий, заключительный день голосования.

Независимые наблюдатели и эксперты оценивают выборы как несвободные и неконкурентные. Путин, руководящий Россией с 2000 года, баллотировался на пятый срок. Всем кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам, собиравшим подписи, Центральная избирательная комиссия в регистрации отказала.

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