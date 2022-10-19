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Путин поручил создать совет для повышения безопасности

Президент России Владимир Путин поручил создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Возглавит структуру премьер-министр Михаил Мишустин. Решение принято на заседании Совбеза 19 октября.

В состав совета среди прочих также войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента. Как ожидается, что совет позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами.

Путин поручил правительству до 20 октября разработать проект документа о создании новой структуры.

Кроме того, согласно указу Кремля от 19 октября, главы аннексированных территорий и российских регионов, граничащих с Украиной, получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности.

  • 19 октября президент России подписал указ о введении военного положения в четырёх аннексированных регионах — в самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. На какой срок вводится военное положение, не уточняется.
  • Военное положение вступит в силу с 20 октября. В аннексированных регионах будет создана "территориальная оборона", ещё в восьми регионах, включая аннексированные Крым и Севастополь, вводится "средний уровень реагирования", в Центральном и Южном федеральных округах — "уровень повышенной готовности", а в остальных российских субъектах — "уровень базовой готовности".
  • С начала осени вооружённые силы Украины начали активное контрнаступление, в том числе и на херсонском направлении. За несколько часов до сегодняшнего выступления Путина оккупационные власти объявили об эвакуации людей и чиновников из Херсона.

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