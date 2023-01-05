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Путин поручил армии прекратить огонь в Украине на православное Рождество

Архивное фото

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Украине на православное Рождество — с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это первое такое объявление со стороны Москвы с начала февральского вторжения.

Сообщение о распоряжении Путина выложено на сайте Кремля. В тексте говорится, что прекращение огня объявляется по предложению предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). К этому же призывается Киев.

"Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова," — говорится в документе.

Ранее на сайте Московской патриархии появилось сообщение от имени предстоятеля РПЦ к сторонам войны с призывом установить рождественское перемирие. Война в тексте названа "междуусобным конфликтом". Одностороннее прекращение боевых действий Путину в телефонных переговорах предложил 5 января президент Турции Реджеп Эрдоган.

Киев на распоряжение Путина Шойгу на момент публикации новости официально не отреагировал. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в твиттере назвал предложение "лицемерием" и заявил, что "временное перемирие" Россия получит, когда "уйдёт с оккупированных территорий".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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