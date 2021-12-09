Путин повысил главу ФСИН Иркутска, подавившего бунт в ангарской колонии

Президент России Владимир Путин повысил начальника управления ФСИН по Иркутской области Леонида Сагалакова до генерал-майора. Об этом говорится в указе главы государства.

Заключенные Исправительной колонии №15 в Ангарске рассказывали, что после бунта в апреле 2020 года Сагалаков угрожал им сексуальным насилием. Он занял должность начальника управления за месяц до бунта заключенных.

Бунт в ИК-15, по словам осужденных, начался 10 апреля прошлого года с избиения одного из заключенных сотрудником колонии. По версии правозащитников, заключенные выступили против ужесточения режима, когда из-за пандемии учреждениях ФСИН Иркутской области запретили любые встречи с родственниками и передачи. По версии пресс-службы ФСИН по Иркутской области, осужденные исправительной колонии №15 в Ангарске напали на сотрудника учреждения.

Федеральная служба исполнения наказания не стала отстранять Сагалакова после сообщений о массовых пытках в местных колониях и СИЗО.

В начале декабря заключенный ангарской ИК-15 Сергей Зырянов, обвиняемый в нападении на Сагалакова во время бунта в колонии, рассказал об изнасиловании шваброй и пытках в СИЗО. По версии следствия, он бросил кусок бордюра в голову начальника ГУФСИН.

В течение года после бунта заключённых ангарской колонии перевозили в другие ИК и СИЗО, где их пытали для получения признательных показаний в организации мятежа. На основании заявлений заключённых, их родственников и адвокатов в 2021 году в Иркутской области было заведено девять уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН, а также об истязаниях и насилии в отношении осуждённых. При этом против девятнадцати бунтовщиков тоже завели уголовные дела.

До управления ФСИН в Иркутске Сагалаков работал в пенитенциарной системе Хакасии. В 2016 году он участвовал в подавлении бунта в хакасской ИК-35.