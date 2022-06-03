Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин предложил вывезти зерно с Украины через Мариуполь, Румынию и Беларусь

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет препятствовать вывозу зерна с Украины. Он предложил сделать это через оккупированные Россией порты Мариуполя и Бердянска, порты, контролируемые Украиной и по железной дороге через Румынию, Польшу и Беларусь. Фрагмент интервью транслировал канал Россия-24.

Он заявил, что гарантирует проход украинских судов с зерном из черноморских портов Украины в случае, если Киев расчистит фарватер от мин. По его словам, Москва обещает не использовать это для наступления военных. Политик отрицает, что ситуация на проводовольственном рынке ухудшилась из-за России, заявив, что негативная динамика началась ещё до войны.

Россия и Украина входят в пятёрку крупнейших производителей зерна в мире. После начала вторжения российской армии в Украину цены на продовольствие стали резко подниматься. Подъём цен на зерно и на топливо сказывается на цены на любой еде. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял в мае, что голодная смерть на фоне войны грозит 49 миллионам жителей 43 стран мира.

ООН призвала Россию позволить вывезти зерно из российских портов. Эте тема обсуждалась на переговорах Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Москва заявляла, что готова нарастить поставки продовольствия, если с неё будут снятые санкции, введённые из-за войны в Украине. Госдепартамент США в ответ на это указал, что санкции США разработаны так, что позволяют экспорт сельхозпродукции и удобрений из России, а значит не влияют на поставки.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG