“Не смотрят в сторону России”. Путин проиграл украинцам

Накануне переговоров по вопросам безопасности стран Запада и России 9 января на Михайловской площади в Киеве состоялась акция “Скажи Путину – Нет”, в которой приняли участие несколько сотен активистов. Организаторами мероприятия выступили инициатива “Движение сопротивления капитуляции” и общественная организация “Свободные люди”. “Цель Путина – восстановить Советский Союз, уничтожить международные альянсы, погрузить мир в хаос. Путин начал войны по всему периметру бывшего Советского Союза, и сейчас мы наблюдаем вторжение российских войск в Казахстан и наращивание их численности у границы с Украиной”, – отметили участники акции.

Они призвали лидеров демократических государств не поддаваться ультиматумам Кремля. Акция “Скажи Путину – Нет” прошла в 20 городах Украины, а также за рубежом, в том числе в Соединенных Штатах Америки – в Чикаго и Нью-Йорке.

10 января в Женеве продолжаются переговоры между США и Россией в рамках стратегического диалога по безопасности. Москва, в частности, требует гарантий невступления в НАТО Украины. Кроме того, 10 января в Брюсселе проходит заседание Комиссии Украина-НАТО. “Это заседание - часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии. Никаких решений об Украине без Украины”, – написал ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в твиттере. А 12 января планируется встреча Совета Россия – НАТО. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Россия продолжает увеличивать численность своих военных и техники у границы с Украиной, и такие действия можно расценивать как риск новой войны в Европе.

Разместив российских военных у границ Украины, Кремль, заявляют в Киеве, фактически призывает США и их союзников по НАТО признать согласие на “переписывание” на условиях Москвы геополитического порядка в Европе.

Об ультимативных требованиях российского президента Владимира Путина к Западу и стратегии России по отношению к Украине рассуждает лидер Украинской народной партии, экс-министр окружающей среды и ядерной безопасности, депутат Верховной рады Украины пяти созывов Юрий Костенко:

Сейчас Путин усиленно “работает” на российского избирателя. С помощью лживой информационной кампании и военных манёвров у границы Украины он повышает собственный рейтинг

– Стратегия относительно Украины сформирована Россией еще в 1990-е годы, и она базируется на том, что Украина должна вернуться в империю, в так называемый обновленный Советский Союз. Эта стратегия за минувшие годы, конечно же, модифицировалась в результате происходивших политических и экономических процессов, но от нее Россия никогда не отказывалась. На эту тему в Кремле хранится множество документов под грифом “секретно”, о которых нам, в Украине, известно из разных источников. Заявление Путина, начиная от требований к Западу о предоставлении РФ юридических гарантий не расширения НАТО на восток и заканчивая обвинением Украины в угрозах России, – апогей политического цинизма. Почему именно сейчас Путин выдвинул ультиматум Западу? Дело в том, что экономическая ситуация в РФ ухудшается. И даже те незначительные западные санкции, введённые после захвата в 2014 году Россией Крыма и развязанного ею конфликта на востоке Украины, дают свой эффект. Санкции приводят, в том числе, к сокращению российских ВВП и расходов на Вооруженные силы. Российские власти понимают, что падение экономики и уменьшение финансирования обороны, наступательных вооружений – все это рано или поздно приведет к существенному ослаблению России и ее политики. Сейчас Путин усиленно “работает” на российского избирателя. С помощью лживой информационной кампании и военных манёвров у границы Украины он повышает собственный рейтинг. Что касается ультиматума Путина к Западу о гарантиях безопасности для России – странно это слышать от лидера государства, нарушившего множество подписанных от имени России международно-правовых документов, гарантировавших в том числе нерушимость границ Украины и ее территориальной целостности.

– В связи с переговорами Запада с Россией наибольшую обеспокоенность у украинских экспертов вызывает возможное принуждение Украины немедленно реализовать Минские договоренности по урегулированию конфликта на территории Донбасса на абсолютно неприемлемых для Киева условиях. Речь идет в том числе о требовании Кремля по созданию автономии Донбасса, которая призвана заблокировать евроатлантический курс Украины.

– Запад уже четко осознал, что речь идет не о Донбассе, а о российской политике. Путин восстанавливает Советский Союз. Это не только касается Украины, но и Молдовы, Грузии и всех тех “горячих точек”, которые создала Россия после распада СССР для того, чтобы использовать и их для реанимации российской или советской империи. Не думаю, что сейчас США и их союзники полагают, что проблема в нежелании Киева выполнять требование Кремля (о создании автономии Донбасса. – РС). Самые большие западные романтики открыли глаза на суть этой проблемы и понимают, что Путину не нужен ни Крым, ни Донбасс. Ему нужна вся Украина. Почему? Все очень просто. Российская империя и вся ее идеологема держится на фундаменте украинской государственности и украинской истории, украденной Россией три столетия назад. То есть без Украины и так называемой басни о трех братских народах – русском, украинском и белорусском – никакая российская империя невозможна. Это четко осознает российское руководство, и это начинает понимать Запад. Процитирую слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который накануне прокомментировал заявление Москвы о том, что якобы Украина провоцирует конфликт с Россией, и концентрация численности российских войск, бронетехники и артиллерии у границы Украины якобы не более чем оборона. В ответ на эти слова Блинкен заявил: “Это все равно, если бы лис утверждал, что должен был напасть на курятник, потому что его жители каким-то образом представляли угрозу”. Очень удачное сравнение.

Как обойти блокировку? читать >

– Печерский суд Киева 6 января наложил арест на все активы и имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко, в том числе на его квартиры, земельные участки и принадлежащие ему акции частных компаний. Такое решение суд принял по просьбе украинской прокуратуры, которая подозревает Порошенко в государственной измене и содействии терроризму по делу о незаконных поставках угля из неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. Сам Порошенко должен вернуться в Украину после трехнедельного пребывания за границей 17 декабря. Дело Порошенко может стать детонатором внутриполитического кризиса. Как вы расцениваете утверждения оппозиционеров, что новое дело против Порошенко – составляющая кремлевского сценария против Украины?

– Возможно, что дело Порошенко в том числе и кремлевский сценарий. Путину нужно то, что сейчас происходит в Казахстане. Ему нужен серьезный конфликт внутри Украины, а затем, чтобы нынешнее украинское руководство – как это сделал экс-президент Виктор Янукович после Евромайдана и бегства из Украины – попросило Путина восстановить порядок и законность в нашем государстве, точно так, как сейчас происходит в Казахстане. Это идеальный для Кремля мотив ввести в Украину российские войска. Но следует подчеркнуть, что за 30 лет ни один из многочисленных российских сценариев относительно Украины в чистом виде не удалось реализовать. И дело не в неопытности украинского руководства, а в том, что все больше украинских граждан, которые никогда не интересовались политикой и считали, что россияне чуть ли не наши родные братья, так вот эти граждане с помощью Путина стали врагами номер один российской империи и российской доктрины по возвращению Украины в состав российской империи. 68–75% украинцев не хотят даже смотреть в сторону России. Они осознали важность свободы и демократии и никогда не согласятся вернуться в лоно российской империи. В этом причина провала всех путинских проектов по Украине. Еще второй президент Украины Леонид Кучма пытался объяснить Путину, что Украина – не Россия (в 2003 году Леонид Кучма опубликовал книгу “Украина – не Россия”), – подчеркивает Юрий Костенко.

Настораживающее спокойствие

Накануне газета The New York Times опубликовала новую карту с расположением российских войск на границе с Украиной. Ссылаясь на данные спецслужб США, издание отмечает, что Кремль разработал военную операцию против Украины с привлечением 175 тысяч военных, и Россия “находится на пути к получению всего необходимого для начала вторжения”. Две группы российских войск дислоцируются у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы (Брянская область). Еще три группы – недалеко от Воронежа. Эти войска, по данным NYT, могут напрямую угрожать Киеву в случае проведения военной операции. Еще одна группа находится в районе Волгограда и две – у границы с так называемыми “ЛНР” и “ДНР”.

Всем, кто следит за сообщениями западных СМИ, понятно, что никуда российская угроза не исчезла

На фоне российской угрозы спокойствие властей Украины настораживает многих оппозиционеров, общественных деятелей и журналистов. “Верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский уже девять дней отдыхает и катается на лыжах (на курорте Буковель на западе Украины. – Ред.), записывает видео о том, как ему хорошо и весело. Он не находится с войсками в угрожающий период, не встречается с военнослужащими, не проводит совещания по решению проблем обороны, он провалил поставки в армию боеприпасов, что обернется большой кровью в случае обострения обстановки”, – написал главный редактор сайта “Цензор.Нет” Юрий Бутусов. На зимних каникулах находятся и депутаты Верховной рады, которые вернутся к работе лишь в конце января.

Директор программ практической политики Института политического образования (Киев) Александр Солонтай так объясняет позицию украинских властей:

– Располагая данными разведки о том, что как минимум в ближайшие две недели ситуация на границе не изменится, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и другие представители власти призвали граждан спокойно отмечать новогодние и рождественские праздники. Но это сигнал, скорее, рядовым украинцам. Всем, кто следит за сообщениями западных СМИ, понятно, что никуда российская угроза не исчезла. Угроза – реальна. Войска – стоят. Украинская руководящая прослойка не едина относительно вероятности и масштабного российского вторжения. Кто-то считает, что Путин сконцентрировал у границ Украины свои войска ради того, чтобы Запад начал с ним переговоры. И он уже добился своего. Другая часть полагает, что Путин выжидает и, как только возникнут необходимые условия, начнет вводить войска в Украину.

– Президента Украины Владимира Зеленского и его команду оппозиционеры часто критикуют за некомпетентность, непрофессионализм и неспособность должным образом управлять государством, подчёркивая, что это также может быть еще одним поводом для нового российского вторжения в Украину.

– После Революции достоинства, когда из Украины в Россию бежал четвёртый президент Виктор Янукович, у нас были развалены все институты государственной власти, началась война, и Украина все равно начала сопротивление. Если сравнивать с тем периодом, сейчас, как говорится, небо и земля. Несмотря на слабость Зеленского в управлении государством, институты власти намного сильнее, чем в 2014-м. Но ключ к нашей безопасности находится не в государственных институтах. Не они все эти годы спасали Украину, а Украину как страну спасали граждане, общество.

– То есть вся надежда на волонтеров, ветеранов, добровольцев и партизанское движение в случае российского вторжения?

– В том числе и на представителей гражданского общества. Но, во-первых, как я уже сказал, сейчас более сильные государственные институты, чем восемь лет назад. Во-вторых, среди подразделений Минобороны намного больше обученных, опытных военных. То же самое – в подразделениях МВД, потому что в Украине фактически две армии – одна под эгидой Минобороны, вторая – МВД, в составе которой Национальная гвардия, Погранслужба. И в-третьих, у нас появляется Территориальная оборона, – говорит Александр Солонтай.

Путин остался без украинского джекпота

С 1 января 2022 года в Украине введен в действие закон об основах национального сопротивления. Документ предполагает создание сил Территориальной обороны, подготовку к подпольной борьбе против оккупантов и общевойсковую подготовку украинцев. Согласно закону, в Украине создадут добровольческие формирования территориальных общин, членам которых позволят носить собственное охотничье оружие. Их будут готовить к национальному сопротивлению, которое объявят с наступлением особого периода на временно оккупированных территориях Украины и на территории страны в целом. Общее руководство национальным сопротивлением будет осуществлять президент Украины как верховный главнокомандующий ВСУ. Силы территориальной обороны будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия.

Если бы не было так много украинцев, готовых бороться против российской агрессии, то вторжение уже давно произошло бы

Главное управление разведки Министерства обороны Украины разъяснило, что в Территориальную оборону в первую очередь будут набирать граждан с опытом военной службы. Основу добровольческих формирований территориальных громад будут составлять граждане Украины, прошедшие службу в ВСУ и других военных формированиях и правоохранительных органах.

– Если Путин решится на масштабное вторжение в Украину, насколько масштабным будет партизанское движение против российской оккупации? Александр Солонтай продолжает:

– Сопротивление будет очень сильным, и на сегодняшний день это главный фактор, сдерживающий Путина. Если бы не было так много украинцев, готовых сопротивляться и бороться против российской агрессии, то вторжение уже давно произошло бы. В нынешних условиях Путин осознает, как мне кажется, что сейчас введение войск приведет к многочисленным жертвам – в Россию повезут столько “двухсотых” (“груз 200” – широко известное в России со времен присутствия в Афганистане кодовое армейское обозначение для доставки тела погибшего военнослужащего – Р.С.), что это может привести к серьёзным потрясениям в самой РФ, поэтому российский президент откладывает (нападение на Украину, –Р.С.), ожидая подходящих условий. Он надеется, что возникнет ситуация, когда резко уменьшится в Украине число тех, кто готов защищать страну. Для этого необходимы кризисы внутри Украины. Когда Путин начинал увеличивать численность своих войск у границы Украины, в этот момент он рассчитывал на целый ряд украинских кризисов. Он надеялся на финансовый кризис, что МВФ откажет Украине в продлении финансирования, и она вынуждена будет объявить дефолт (Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда в конце ноября 2021 года выделил Украине очередной транш в 699 млн долларов и продлил действие программы кредитования Stand-by до июня 2022 года, –Р.С.). Путин надеялся на коронавирусный кризис, что в Украине существенно вырастет смертность и государство не сможет справиться с пандемией. Затем, по логике Кремля, в Украине должны были начаться серьезные экономический и политический кризисы, последний - из-за расследования Pandora Papers о якобы причастности Зеленского и его окружения к оффшорным компаниям, так называемому “Вагнергейту”. И, конечно же, Путин сделал ставку на энергетический кризис, когда Украина в лютые морозы может оказаться без газа, электричества и тепла – и тогда российский президент с целью оказания гуманитарной помощи замерзающему населению юга и востока Украины введет свои войска. Но все перечисленные кризисы не случились. И если бы они возникли все одновременно, Путин сорвал бы джекпот и выглядел бы не агрессором, а миротворцем.

— Украина должным образом не подготовилась к отопительному сезону, в подземных хранилищах недостаточно газа, а на ТЭС нет необходимых запасов угля, поэтому в случае сильных и длительных морозов энергетический кризис все еще возможен. И по некоторым прогнозам такой кризис еще может случиться в Украине в феврале-начале марта.

— Да, угроза энергетического кризиса остается, и не обязательно в феврале. Кризис может произойти и через одну-две недели, а вот финансовый и экономический кризисы не грозят Украине по крайней мере в ближайшие полгода. В конце прошлого и начале нынешнего года, в период новогодних и рождественских праздников, несколько миллионов украинских граждан, работающих за рубежом, перевели своим родственникам и сами привезли в Украину в целом не один миллиард долларов, и эти деньги позволят функционировать национальной экономике. К тому же, есть еще несколько позитивных тенденций, дающих основания утверждать, что кризиса в экономике удастся избежать, например, к концу 2021-го число частных предпринимателей в Украине достигло рекордных почти двух миллионов, что почти на 90 тысяч больше, чем годом раньше, – констатирует руководитель программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По данным Национального банка Украины, только за десять месяцев прошлого года работающие за рубежом украинцы перевели в Украину почти 12 миллиардов долларов.