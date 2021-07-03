Путин утвердил обновлённую стратегию нацбезопасности

Президент России Владимир Путин утвердил обновлённую стратегию национальной безопасности, в число приоритетов которой вошло развитие стратегического сотрудничества с Китаем и Индией. Одновременно в документе сказано, что "вестернизация" усиливает угрозу утраты культурного суверенитета.

Как пишет "Коммерсантъ", составители стратегии считают, что против России проводится целенаправленная политика сдерживания. Одним из способов обеспечения экономической безопасности в документе названо сокращение использования доллара и производство отечественных вакцин.

Чаще всего в стратегии используется формулировка "США и их союзники", когда речь идёт об источнике угроз или странах, оказывающих противодействие России. В частности, в блоке "Оборона страны" говорится, что планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности. На это обращает внимание агентство "Интерфакс".

На Вашингтон и его союзников возлагается также ответственность за активные нападки на традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности. Такие же действия, как отмечается, совершаются иностранными некоммерческими неправительственными, религиозными, экстремистскими и террористическими организациями.

Предыдущая редакция стратегии была утверждена в конце 2015 года. Новую редакцию документа одобрили в мае на Совете безопасности России. Секретарь Совбеза Николай Патрушев отмечал, что подготовка нынешнего проекта продолжалась около года, пишет РБК.

Отношения между Россией и США, а также западными союзниками Вашингтона находятся сейчас, по оценкам экспертов, на уровне времён холодной войны. Напряжённость вызвали в том числе обвинения в адрес России о попытках повлиять на результаты выборов, вооружённый конфликт на востоке Украины, кибератаки. Москва обвинения во вмешательстве в дела других стран категорически отрицает.