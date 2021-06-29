Две войны Владимира Путина

Владимир Путин на встрече с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии призвал их на защиту от внутренних и внешних угроз. С внешними понятно. Там вечно маячит война с Западом. А что и кого президент РФ считает угрозой внутренней? О новом путинском призыве военный аналитик Павел Фельгенгауэр и аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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