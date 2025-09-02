Зеленский: Путин в Китае продолжает "рассказывать свои сказки"

Россия откровенно пренебрегает усилиями мирового сообщества, направленными на прекращение войны в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя высказывания президента России Владимира Путина, сделанные в Китае во время саммита ШОС и переговоров с руководством КНР и лидерами других стран, приехавшими на саммит и военный парад по случаю восьмидесятилетия окончания Второй мировой войны.

Путин, в частности, утверждал, что война в Украине началась не "в результате нападения России", а из-за "поддержанного Западом государственного переворота в Киеве", и что в Украине Россия "лишь защищает собственные интересы. А его помощник Юрий Ушаков сказал, что во время встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске "не договаривались" о трехсторонней встрече с участием Трампа, Путина и Зеленского.

"Вчера россияне фактически отрицали слова президента Трампа о встрече лидеров, которая могла бы остановить войну. А сейчас в Китае Путин продолжает рассказывать свои сказки – будто он не виноват в этой войне. Как будто кто-то его постоянно "заставляет" воевать, убивать, загонять детей в укрытия и посылать тысячи людей на штурм наших позиций.

И вот мы видим очередное накопление российских сил на некоторых участках фронта. Но к миру Россия явно не стремится. Она продолжает наносить удары. И мы, разумеется, будем отвечать. Будем отвечать так, чтобы они ощутили последствия своей наглости – в том числе асимметрично, чтобы точно понимали: так не пройдёт", - сказал Зеленский в своём видеообращении.

Зеленский сообщил, что в ночь на вторник над Украиной были сбиты не менее 150 российских боевых дронов. "Фактически российские дроны в нашем небе сопровождают их заявления из Китая", - резюмировал президент Украины.