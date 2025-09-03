"Новая ось зла во всей красе". Соцсети – о саммите ШОС в Китае

Основным "поставщиком" самых обсуждаемых новостей на этой неделе стал саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине. Обычно рутинное мероприятие в этом году превратилось, как считают многие комментаторы, в собрание клуба диктаторов и авторитарных правителей, стремящихся установить новый мировой порядок – на фоне попыток президента США Дональда Трампа сохранить за Соединенными Штатами роль мирового лидера, в том числе с помощью политики тарифов, направленной против Китая и Индии.

После окончания саммита его участники переместились в Пекин, где утром в среду состоялся военный парад в честь 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. В китайской столице к главе КНР Си Цзиньпину, российскому президенту Владимиру Путину и индийскому премьеру Нарендре Моди присоединился приехавший на личном поезде из Пхеньяна северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

"Передайте мои самые тёплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы сговариваетесь против Соединённых Штатов Америки", – написал после окончания парада Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

В западных СМИ и в соцсетях называют происходящее не иначе как саммитом "новой Оси зла". Мало кто сомневается, что главная роль в этом союзе борцов с "однополярным миром" отведена Китаю, а России уготована лишь доля вассала. Даже на президентский автомобиль Путина, специально привезенный в Китай из Москвы, вопреки обычной практике повесили китайские номерные знаки. Позже на заднем сиденье своего "Ауруса" Путин провел блиц-переговоры с Моди – после того, как на Аляске Трамп прокатил российского президента на своем "Кадиллаке". В среду российский президент проехался на этом же "Аурусе" с Ким Чен Ыном, так что теперь в ходу оказался новый термин – "автомобильная дипломатия".

Даниил Кислов:

Вообще саммит ШОС, прошедший в Китае, – плачевное зрелище. Олдовые коррупционеры, дорвавшиеся до власти и не отпускающие ее больше никогда, люди с огроменными деньгами, ни фига не смыслящие в современности, управляющие огромными территориями и целыми народами, что-то вещают нам с высокой трибуны, учат и своих слушателей, как жить, во что верить. Позор человечеству. С одной стороны – Трамп, с другой – они. Что же делать?

Max Freidzon:

Московские на сходняк к Си и китайцам заявились, ну тут хоть не выпроводят без обеда. Индуса богатого к себе в тачку запихали, чтоб китайцы не подслушали, и тёрли с ним в тачке почти час, видимо наезжали за то, что он нефть покупать особо не хочет и заводик роснефти прикрывает. Коробейники мля...

С китайцами все просто – сожрут с потрохами и костями, а из шкуры сделают тонко расписанные предметы художественного творчества. Они у Газпрома продукцию сейчас со скидкой 40% покупают и объемы хотят наращивать. Скоро думаю вообще на бартерную оплату перейдут.

Для политики московские китайцам не нужны, им отрадно что у Трампа руки всеми этими рус. делами заняты, вот и ладушки, с китайской улыбкой. Тарифы, если чо, они на московских перевесят – будет скидка ещё больше. А скидка считай на себестоимость идёт, потому и прибыль у основных рос. нефтяных компаний упала в этом году +- на 50 %.

Московские на этом сходняке совсем чужие, с них, что надо уже получают и получать будут. Но, конечно, из вежливости за стол посадят и обедом накормят.

Марат Гельман:

– Война Путина с Украиной уже изменила мир, поэтому она для многих уже закончилась. Понятно, что люди умирают, войска наступают, но глобальная повестка уже не изменится. Никого кроме Украины и РФ не интересует как будут нарисованы границы, но… страны ШОС – главные выгодоприобретатели этой войны, а сам ШОС стал альтернативным центром, а Европа сплотилась и отделилась от США. То есть многополярный мир случился.

– Отдельной строкой дискредитация демократии Трампом. Сам факт, что он стал президентом на честных выборах ставит вопрос о том, так ли она хороша в 21 веке. Китай, который сумел отделить капитализм от демократии своими экономическими успехами, еще более усугубил этот кризис.

– Под крышей Китая и Индии Путин получил абсолютный мандат творить внутри страны все что он хочет. В отличии от запада, который в качестве партнера требовал соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией, Глобальный Юг своим последователям дает полный суверенитет – и грабить страну, и сажать убивать население.

– Автомобильная дипломатия, вначале на Аляске потом в Китае, свела к нулю шансы на какое-то номенклатурное влияние (давление) на Путина. Отныне единственно осмысленная политическая деятельность внутри страны – помощь ее покинуть.

– Нас, т. н. Север, более ничего не объединяет кроме признания приоритета прав человека. Но и здесь угроза. Признавая права ХАМАС который, в свою очередь, не признает прав евреев, ставит всех в сложное положение. Либо кого-то надо вывести за рамки этого принципа, либо сам принцип должен измениться. То есть он применяется к тем, кто ему следует, а не ко всем людям.

Мой вывод – время обобщений и принципов временно ушло. Сегодня принимать "правильные решения" надо в каждом отдельном случае, разбирая именно его.

Олександр Прилипко:

Глядя на большую фотографию 35 мужчин и 7 женщин на фоне коллажа из китайских небоскребов, мостов и вышек, начинаешь распознавать лица участников ШОС. Большинство из них примелькались за многие годы своего правления: Лукашенко, Путин, Си, Моди, Эрдоган, Алиев, Рахмон… Кто четверть века, кто лет 15 говорят и делают одно и тоже с подтвержденными за этот срок результатами. Других быть не может.

Некоторые появились недавно: Шариф (Пакистан) Джапаров (Кыргыстан) и др. На снимке они выстроились во втором ряду, пока не заслужив звания автократов со стажем.

Все приехали в Тяньцзин с разными целями, но движимые одним инстинктом самосохранения. Путину нужна поддержка Пекина для продолжения агрессии. Эрдогану – для защиты от демократии Европы. Моди – для отражения санкций США. Лукашенко для спасения от наездов Запада и России. Впрочем, как и всему Кавказу со среднеазиатскими странами. Дружба с Китаем сулит им не столько шелковые пояса для поддержки экономических штанов, сколько гарантии от ненападения "дружественного" компаньона по ШОС – Кремля.

Да, наступил момент, когда скупой, эгоистичный, изощренный в восточной хитрости Китай кажется островом стабильности в неспокойном море, раскачанным Дональдом не хуже Посейдона. На это и напирает пропаганда Поднебесной, поднимая выше перистых облаков значение встречи аллергиков на пыльцу цветов демократии. Китайские СМИ распинаются о любви Пекина к миру, согласию, праву и, как соловьи весенними ночами пускают сладостные трели в полной темноте. За три с половиной года захватнической войны "лучшего друга Си" Китай и словом не обмолвился о бесчинствах приятеля, но регулярно поминает "свою приверженность уставу ООН", для чего и Гутерриша пригласили в качестве свадебного генерального секретаря ШОС.

На самом деле трещин в конструкции ШОС больше, чем скрепляющей арматуры. Индия стремится доминировать в Азии наравне с Китаем, к 2028 году в ее планах стать третьей экономикой мира. (см. цифры в экономических обзорах). Кроме экономики Нью-Дели и Пекин расходятся в претензиях на территории, правах на водные ресурсы, в союзниках, в религии… Дружить им будет очень тяжело. Эрдоган намерен распространять тюркский мир на пространствах, откуда ушла Москва и утверждается Китай. Россия любит китайские подарки, но ненавидит самих китайцев на бытовом и политическом уровнях. И т. д. Диктаторы обожают выстраивать страны по ранжиру, но до тех пор, пока их удовлетворяют предложенные места. Мы это видим по Лукашенко. Даже со связанными руками, сидящий глубоко в русском хлеву, он умудряется подергать за вымя запретных западных коровок.

Давным-давно после отгремевших в Китае опиумных войн Шанхай возродили европейцы, и до счастливого коммунистического рая его называли Парижем Востока. Вот почему меня слегка коробят слова политиков, называющих Шанхайский форум – перчаткой, брошенной Глобальным югом в лицо Западу. Перчатка-то не made in China, совсем наоборот. Шосовские страны создали крупные экономики, но никто среди них не обладает крупными потребительскими рынками. Все зависят от покупательной способности Запада. Тут нет достижений, которыми хвастаются Китай с Индией, где 2,6 миллиарда жителей, обладая всего лишь 10 баксами на каждого, могут сложить такую же большую кучу денег, как пару тысяч населения швейцарских деревень. Отдельная тема, которую мы пока оставим. Есть более важная.

Якобы голубиный ивент ШОС легким движением руки Си превращается в саммит крокодилов – военный парад, куда приглашен только узкий круг друзей Китая, послушно воюющих с Америкой без Трампа, и Европой с Урсулой фон дер Ляйен. В круге первом парадозависимые: Путин, Лукашенко, Ким Чен Ын, иранский президент, фамилия которого не важна, и… Два несчастья Старого Света – Фицо и Вучич… Те только учатся искусству хождения строем под командой Си.

Подводя итог танцев и маршей под грохот китайского тангу (барабана), можно лишь подтвердить очевидное. Это одна из крупнейших демонстраций величия Си, которая должна укрепить его власть внутри Китая и снаружи. Он – единственный выгодополучатель дорогостоящего торжества и может гордиться тем, что выполнил историческую миссию, став выше Чингисхана. Только к тому приползало на коленях столько азиатов и славян. В остальном же саммит ШОС, и все из него вытекающее и пахнущее, ничего не изменит. Тем более мировой порядок.

Shanin Shamil:

Си Цзиньпин призвал РФ, Индию и другие страны региона присоединиться к Китаю в использовании их экономического влияния для противостояния Западу в период растущей геополитической и торговой напряженности, – Financial Times.

Вот вам и пожалуйста, новая Ось Зла во всей красе…

Алексей Черемушкин:

Пока в Китае проходит саммит ШОС европейские лидеры собираются встретиться в Париже в четверг. Они готовят план потенциальной отправки военных в Украину.

Если Европа и США честно не признают, что эти три автократа и их страны – главная Ось Зла и угроза благополучию Старого Света – мир погибнет.

Кирилл Шулика:

Путин и Си в этом году не зря проводят личные встречи перед мероприятием, посвященным окончанию Второй мировой войны.

Дело в том, что Победа не только в России, но и в Китае стала главной государственной исторической темой и частью идеологии.

И, видимо, именно Москва тут поделилась нарративами с Пекином. Теперь обе стороны говорят о, так сказать, неоднозначном вкладе Запада в разгром нацистов и подчеркивают определяющую роль в Победе советской и китайской армий.

Это такой довольно интересный поворот для Китая. Впервые он отмечал 3 сентября десять лет назад и довольно скромно, пробно, если хотите, а теперь состоятся масштабные торжества. К которым приурочен и саммит ШОС, и переговоры с Россией, да и много других мероприятий.

НЕВЗОРОВ:

Китайский ШОС, несмотря на свою комичность, оказался весьма откровенным мероприятием. Развеялись все сомнения и иллюзии по поводу Китая и его сродственности с "осью зла". По всем правилам аккреции пришло время слипания всей мерзости мира в одно целое. Все диктатуры гомогенны. Они и должны находить друг друга и азартно совокупляться. ШОС как раз и стал такой групповухой.

Одним из гостей на саммите ШОС стал премьер-министр Словакии Роберт Фицо – один из двух (наряду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном) открытых союзников России в Европейском союзе. Во вторник Фицо встретился с Владимиром Путиным и пожаловался ему на Украину за то, что она наносит удары по нефтепроводу "Дружба" – по нему в Словакию поступает российская нефть. В ответ Путин посоветовал словацкому премьеру прекратить реверсные поставки электричества в Украину, осуществляемые после начала полномасштабного российского вторжения для компенсации ударов России по украинской энергетической инфраструктуре.

Встреча Фицо и Путина в Китае запомнилась и другими эпизодами. На вопрос Фицо в начале встречи о том, как его дела, Путин ответил: "Если я жив – уже хорошо", а потом заявил, что "никогда не был против вступления Украины в ЕС" (с этим же посланием в понедельник неожиданно выступил и бежавший из Украины бывший президент этой страны Виктор Янукович, впервые за много лет появившийся на публике и породивший множество мемов своими белоснежными зубами).

Игорь Эйдман:

Типичная оговорка по Фрейду. Путин чувствует себя затравленным и боится за свою жизнь. Нормальный человек обычно отвечает на дежурный вопрос: "Как вы поживаете?" – чем-то типа: всё "хорошо", "нормально", "по-разному" или "ок". Только участник ежедневных мясных штурмов, заказанный конкурентами мафиози, смертельно больной или другой человек, ежеминутно ощущающий реальную угрозу своей жизни, может ответить на такой вопрос так, как Путин ответил сегодня Фицо:

– "Если я жив, то это уже хорошо".

Кто может угрожать жизни Путина? Внешние враги — вряд ли. Европейцы не только не в состоянии, но и морально не готовы его устранить. Американцы при Трампе – тоже. Украина, к сожалению, пока не имеет таких возможностей и технологий. Путин, вероятно, боится не только внешних врагов, но прежде всего своих приближенных. Если диктатор на дежурный вопрос "Как дела?" отвечает "Жив – уже хорошо", значит, он в любой момент ожидает нож в спину от собственного окружения.