Путин внёс изменения в указ об уровнях террористической опасности

В России вводится досмотр машин в регионах с "жёлтым" (высоким) уровнем террористической опасности. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Изменения введены в рамках поправок к указу от 2012 года "О порядке установления уровней террористической опасности". Отныне властям регионов, в которых действует "желтая" степень опасности, разрешено досматривать машины на предмет оружия и взрывчатых веществ на административных границах. Прежняя редакция правил предусматривала досмотр автомобилей только при критическом ("красном") уровне, отмечает "Медуза".

Кроме того, из прежнего указа убран пункт о том, что "уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток".

После начала полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию в конце февраля прошлого года "жёлтый" уровень угрозы был введён в ряде регионов России, граничащих с Украиной.

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